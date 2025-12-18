Продажи средств от похмелья за десять месяцев 2025 года выросли на 27%

Фото: Михаил Захаров

За первые десять месяцев 2025 года объемы реализации антипохмельных препаратов увеличились сразу на 27%, согласно данным аналитической группы DSM Group.

Количество реализованных упаковок составило 1,96 миллиона штук, что практически соответствует общему объему продаж за весь прошлый год. Денежный эквивалент прироста составил около 27%, суммарно составив 803 миллиона рублей.

Несмотря на падение объемов продаваемого алкоголя в России, популярность средств от похмелья продолжает расти. Эксперты отмечают повышение интереса к таким препаратам среди молодежи и трудоспособного населения, стремящегося поддерживать высокий уровень продуктивности даже после праздников.

Однако некоторые аналитики указывают на возможное влияние факторов теневого рынка спиртосодержащих продуктов и рекламных кампаний производителей биологически активных добавок. Как бы там ни было, тенденции показывают устойчивый рост востребованности подобных лекарственных средств в ближайшие годы.

Ранее «Реальное время» писало, что продажи спиртного в России за 11 месяцев 2025 года упали почти на 10%.



Ариана Ранцева