Продажи средств от похмелья за десять месяцев 2025 года выросли на 27%
Количество реализованных упаковок составило 1,96 миллиона штук, что практически соответствует общему объему продаж за весь прошлый год
За первые десять месяцев 2025 года объемы реализации антипохмельных препаратов увеличились сразу на 27%, согласно данным аналитической группы DSM Group.
Количество реализованных упаковок составило 1,96 миллиона штук, что практически соответствует общему объему продаж за весь прошлый год. Денежный эквивалент прироста составил около 27%, суммарно составив 803 миллиона рублей.
Несмотря на падение объемов продаваемого алкоголя в России, популярность средств от похмелья продолжает расти. Эксперты отмечают повышение интереса к таким препаратам среди молодежи и трудоспособного населения, стремящегося поддерживать высокий уровень продуктивности даже после праздников.
Однако некоторые аналитики указывают на возможное влияние факторов теневого рынка спиртосодержащих продуктов и рекламных кампаний производителей биологически активных добавок. Как бы там ни было, тенденции показывают устойчивый рост востребованности подобных лекарственных средств в ближайшие годы.
Ранее «Реальное время» писало, что продажи спиртного в России за 11 месяцев 2025 года упали почти на 10%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».