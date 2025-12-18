Число пассажиров поездов Казань — Санкт-Петербург достигло 68,7 тыс. человек

Для удовлетворения растущего пассажиропотока в новогодний период дополнительно назначаются рейсы поездов из Казани

Фото: Реальное время

Пассажиропоток поездов, направляющихся из Казани в Санкт-Петербург, продолжает расти на Горьковской железной дороге. За январь — ноябрь 2025 года услугами железнодорожного сообщения между двумя городами воспользовалось 68,7 тыс. человек, что на 14,5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги.

Также отмечается положительный тренд перевозок пассажиров из других крупных городов Поволжья и Урала. Из Нижнего Новгорода в Петербург отправилось 146,5 тыс. пассажиров (+10%), из Кирова — 57,8 тыс. пассажиров (+14,1%), а из Ижевска — 27 тыс. пассажиров (+10,4%).

Для удовлетворения растущего пассажиропотока в новогодний период дополнительно назначаются рейсы из Ижевска, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода и Владимира в Санкт-Петербург.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2026 году от Казани до Нижнего Новгорода запустят «суперэлектричку».



Ариана Ранцева