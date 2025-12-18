Регистрация немецких премиум-автомобилей в России бьет рекорды роста

Фото: Реальное время

Количество регистраций автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi в России выросло на 160% в ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно официальной статистике, всего за ноябрь на учет поставлены 4 135 новых автомобилей немецкой премиум-тройки, что превышает показатели ноября прошлого года практически в два с половиной раза, сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Рост наблюдается и в целом за первые 11 месяцев года: с января по ноябрь зафиксировано увеличение регистрации немецких марок на 29%, что суммарно составило 25 857 автомобилей.

Особенно значимый рост продемонстрировала марка Audi, увеличившая регистрацию в ноябре сразу на 247%. Немногим меньше прибавил BMW — +166%, тогда как Mercedes-Benz показал скромный прирост в 108%.

Несмотря на значительный скачок в показателях, рыночная доля немецких премиум-марок остается ниже уровня предыдущих лет. Если ранее она составляла около 7%, то теперь достигла лишь 3,2%.

Ариана Ранцева