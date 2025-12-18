Госдума запретила онлайн-продажи сигарет и никотинсодержащих продуктов
При подписании закона президентом Российской Федерации изменения начнут действовать с первого марта 2026 года
Государственная Дума Российской Федерации одобрила законопроект, запрещающий продажу табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов и аналогичных устройств посредством сети Интернет.
Согласно новым правилам, веб-сайты, предлагающие подобные товары, подлежат немедленной блокировке без судебного разбирательства. Эти страницы включат в специальный реестр ресурсов, распространение информации с которых ограничено на территории нашей страны.
При подписании закона президентом Российской Федерации изменения начнут действовать с первого марта 2026 года.
Ранее «Реальное время» писало, что в Пермском крае с 2026 года запретят розничную продажу вейпов.
