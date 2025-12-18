Новости общества

01:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Самозанятые таксисты смогут продолжать работать на иномарках еще семь лет

13:09, 18.12.2025

Квота установлена на уровне 25% от общего числа зарегистрированных легковых такси

Самозанятые таксисты смогут продолжать работать на иномарках еще семь лет
Фото: Максим Платонов

Новый закон вводит специальную региональную квоту для временного исключения отдельных транспортных средств из требований обязательной локализации, сообщил Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Эта мера позволит владельцам старых автомобилей постепенно перейти на автомобили отечественного производства в течение семи лет. Квота установлена на уровне 25% от общего числа зарегистрированных легковых такси в каждом регионе на начало календарного года.

Для включения автомобиля в льготную категорию предусмотрено два условия:

  • Транспортное средство должно находиться в собственности водителя минимум шесть месяцев.
  • Машина используется исключительно самим владельцем без передачи третьим лицам.

Новый порядок призван облегчить нагрузку на самозанятых автовладельцев и создать комфортные условия для адаптации к изменениям в законодательстве.

Ранее «Реальное время» писало, что штраф для таксистов за отсутствие автокресла вырастет до 50 тыс. рублей.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также