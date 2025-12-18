В Казани на 20% снизилось количество наркопреступлений

К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлекли 723 лица

В Казани по итогам января — ноября 2025 года число преступлений, связанных с наркотиками, сократилось на 20%. Об этом сообщил замначальника ОНК Управления МВД РФ по столице Татарстана Дамир Фаизов, чьи слова приводит пресс-служба мэрии города.

— Всего к уголовной ответственности привлечено за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 723 лица, из них несовершеннолетних — 30, — сказал он, выступая на заседании антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также участники встречи по итогам обсуждений предложили усилить профилактическую работу в данном направлении. В частности, власти планируют ввести в состав комиссии представителей молодежи, проводить в обязательном порядке социально-психологическое тестирование в школах, а еще создать единый анонимный телефон доверия по вопросам наркотизации.

— Комплексный подход к этой теме поможет нам решить существующие проблемы. Я понимаю, что мы не сможем победить это мгновенно, но рано или поздно статистика должна начать нас радовать, — подчеркнул замруководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане «молодеют» наркозакладчики, но в общем ситуация с наркотиками остается контролируемой и стабильной.

Никита Егоров