Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх

Согласно документу, гражданин сможет подать заявление о включении себя в специальный перечень через портал «Госуслуги»

Фото: Владимир Васильев

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, предусматривающий введение механизма добровольного отказа граждан от участия в азартных играх. Норма распространяется на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов в специально отведенных игровых зонах.

Согласно документу, гражданин сможет подать заявление о включении себя в специальный перечень через портал «Госуслуги». В заявлении необходимо указать срок, на который лицо отказывается от участия в азартных играх; при этом минимальный период самоограничения составит 12 месяцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закон вводит ряд обязательных требований для организаторов азартных игр. В частности, им запрещается направлять лицам, включенным в перечень, рекламные сообщения. Кроме того, операторы обязаны разместить на своих официальных сайтах баннер со ссылкой на соответствующий раздел портала «Госуслуги» — это обеспечит доступность информации о порядке подачи заявления. Новый закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

На Алтае задумали создать игорную зону. Инициатива Минфина вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, ожидается увеличение налоговых поступлений в бюджет. С другой — эксперты опасаются социальных последствий. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова