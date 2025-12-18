Средний размер зарплаты на подработках в Казани превысил 70 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В период январь — ноябрь 2024/2025 гг. наиболее высокооплачиваемыми специалистами среди работников на частичной занятости оказались плиточники, монтажники и отделочники. Средний уровень вознаграждения составил соответственно 117 060, 105 678 и 85 859 рублей в месяц, пишет сервис «Авито Подработки» в исследовании.

Самые высокооплачиваемые позиции на частичной занятости в Татарстане:

Монтажник возглавил рейтинг (72 тыс. рублей).

Водители такси занимают второе место (66 тыс. рублей).

Сборщики мебели замыкают тройку лидеров (48 тыс. рублей).

Исследование также показало, что популярность подработки заметно выросла. Наибольшее количество откликов зафиксировано в Приволжском федеральном округе (+63%) и Уральском федеральном округе (+62%). Среднее предложение вознаграждения составляет около 37 тысяч рублей в сфере телекоммуникаций и связи и достигает 54 тысяч рублей в доставке и логистике.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане число предложений о подработке выросло на 43%.

Ариана Ранцева