Средний размер зарплаты на подработках в Казани превысил 70 тыс. рублей

11:46, 18.12.2025

Исследование также показало, что популярность подработки заметно выросла

Фото: Максим Платонов

В период январь — ноябрь 2024/2025 гг. наиболее высокооплачиваемыми специалистами среди работников на частичной занятости оказались плиточники, монтажники и отделочники. Средний уровень вознаграждения составил соответственно 117 060, 105 678 и 85 859 рублей в месяц, пишет сервис «Авито Подработки» в исследовании.

Самые высокооплачиваемые позиции на частичной занятости в Татарстане:

  • Монтажник возглавил рейтинг (72 тыс. рублей).

  • Водители такси занимают второе место (66 тыс. рублей).

  • Сборщики мебели замыкают тройку лидеров (48 тыс. рублей).

Исследование также показало, что популярность подработки заметно выросла. Наибольшее количество откликов зафиксировано в Приволжском федеральном округе (+63%) и Уральском федеральном округе (+62%). Среднее предложение вознаграждения составляет около 37 тысяч рублей в сфере телекоммуникаций и связи и достигает 54 тысяч рублей в доставке и логистике.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане число предложений о подработке выросло на 43%.

Ариана Ранцева

