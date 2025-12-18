Госдума одобрила покупку алкоголя и табака через проверку возраста в мессенджере Max
Закон вступает в силу немедленно после подписания президентом РФ
Парламентарии приняли поправки, позволяющие россиянам подтверждать совершеннолетие через мессенджер Max при приобретении алкогольной, табачной продукции, энергетиков и некоторых других товаров с возрастной маркировкой, сообщает ТАСС.
Документ, подготовленный группой депутатов, предусматривает изменения сразу в несколько законодательных актов. Помимо возможности подтвердить возраст через мессенджер, документ вводит меры против нелегального распространения табачных изделий в интернете.
Закон вступает в силу немедленно после подписания президентом РФ. Как подчеркивал глава профильного комитета Сергей Боярский, новая процедура сделает процесс покупки указанных категорий товаров удобным и быстрым.
Ранее «Реальное время» писало, что Госдума окончательно приняла закон, обязывающий УК вести домовые чаты в MAX.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».