Путин получил более 1,6 млн вопросов от жителей России накануне итоговой трансляции

Каждый пятый запрос посвящен вопросам социальной политики

Фото: Дарья Пинегина

Количество поступивших вопросов превысило отметку в 1,6 миллиона. Наибольшее число обращений традиционно пришло по телефону — около 702 тысяч звонков, остальные поступили через мессенджеры, социальные сети и мобильные приложения, сообщает телеканал «Россия 24».

Среди каналов подачи вопросов лидирует мессенджер MAX, где зарегистрированы 327 тысяч запросов. Интернет-пользователи активно использовали официальные страницы президента в социальных сетях, откуда было отправлено порядка 175 тысяч обращений. Через СМС-каналы направлено примерно 262 тысячи сообщений, а посредством официального сайта принята 61 тысяча заявок.

Кроме того, стало известно, какая тематика чаще интересует россиян. Каждый пятый запрос посвящен вопросам социальной политики, чуть менее трети адресованы проблемам государства и общества, инфраструктура занимает второе место по количеству интересующих пользователей аспектов. Вопросы экономики занимают около 9%, здравоохранение и ЖКХ вместе набрали примерно 7%.

В прошлом году, когда программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря, в штаб Народного фронта поступило свыше 2,5 миллиона обращений.

Ариана Ранцева