Узбекские татары: знаменитые просветители, первые печатники и строители-комсомольцы

История татарской диаспоры в одной из крупнейших стран Средней Азии

Фото: Татарская школа в Ташкенте. Начало ХХ века

Узбекистан и Татарстан связывают давние исторические и культурные связи. На прошлой неделе среднеазиатскую республику посетили две делегации из Казани: сначала вице-премьер РТ Василь Шайхразиев в сопровождении ученых, а затем — президент Татарстана Рустам Минниханов. В связи с этим историк и колумнист «Реального времени» Булат Хамидуллин, побывавший на днях в Бухаре и Самарканде, в сегодняшней авторской колонке рассказывает о татарской диаспоре Узбекистана и ее видных деятелях.

Как мы знаем, в конце прошлой недели президент Республики Татарстан Рустам Минниханов приезжал в Республику Узбекистан для участия в первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Первым делом после прибытия в Ташкент он решил увидеться с представителями татарской диаспоры Республики Узбекистан. Встреча прошла в Кабинете министров Республики Узбекистан и была достаточно подробно освещена в СМИ нашей республики.

Татарская диаспора Узбекистана

На сегодняшний день в Узбекистане проживает одна из крупнейших татарских диаспор — общее количество татар РУ превышает 200 тысяч человек, из них около 150 тысяч проживает в Ташкенте и Ташкентской области. С Узбекистаном татар и Татарстан связывают многовековые многогранные исторические, политические, экономические, научные, культурные и иные взаимоотношения. Доподлинно известно, что уже в начале X века, в 920—921 годах, было организовано посольство правителя Волжско-Камской Булгарии Алмуша в Бухару и Багдад. Его возглавил булгарский бек Абдаллах ибн Башту. Волжская Булгария на всем протяжении своей истории имела тесные дипломатические и экономические связи с Хорезмом. В XIII—XV веках предки современных татар и узбеков (а также казахов, ногайцев и т. д.) были основным городским и кочевым населением могущественной Золотой Орды, политическими наследниками которой являлись татарские ханства от Крыма до Сибири, а также Узбекское ханство. Правителями всех этих государств были Чингизиды-Джучиды. Позднее татарские купцы и дипломаты (например, оренбургский купец, один из руководителей «Ташкентского каравана» 1741—1742 годов Шубай Арсланов, российский дипломат, возглавлявший посольство в Бухаре в 1780-е годы Мендияр Бекчурин и многие другие) сыграли важную роль в налаживании политических и торговых отношений России с Кокандским и Хивинским ханствами и с Бухарским эмиратом. В XVIII—XIX веках многие татары, в том числе будущие всемирно известные татарские богословы и религиозные деятели, ученые и просветители Габденнаср Курсави, Шигабутдин Марджани, Утыз Имяни, Мурад Рамзи и др., получили образование в медресе Бухары и Самарканда.

Встреча в Бухаре. 16 октября 2018 года. Фото с сайта ВКТ



Волны переселенцев-татар с Поволжья были отмечены в Узбекистане уже с середины XVI века после утери татарами в 1552 году Казани и в 1556 году Астрахани. В качестве постоянных жителей татары Поволжья стали селиться на территории современного Узбекистана в конце XVIII века. Так, например, самая большая татарская община, аул Ногай-Курган, возник на рубеже XVIII—XIX веков в окрестностях Ташкента, ныне он находится в городской черте в Сергелийском районе на юге Ташкента. Здесь более 200 лет совместно живут татары и узбеки, причем татары сохраняют свой родной язык, традиции и обычаи, поддерживая активную связь с исторической родиной.

В 1870-х годах в Ташкенте образовалась Татарская слобода (махалля), которая находилась вблизи Бешагачских ворот. Улица вдоль арыка Анхор получила название «Татарская» (ныне улица Тураба Тулы). Во второй половине XIX века в Ташкенте действовали татарские мектебы, медресе и мечети. В европейском квартале Ташкента была построена татарская соборная мечеть (разрушена в 1929 году), рядом располагался торговый пассаж «Братья Яушевы». Большая масса татар-выходцев из Волго-Уральского региона осела на территории Узбекистана в советский период, чему способствовали голод 1921—1922 годов, коллективизация, строительство новых промышленных объектов в 1950—1980-е годы и т. д. По переписи 1989 года, в Узбекистане татары составляли 2,36% от общей численности населения (тогда татар было 467,8 тыс. человек), а на сегодняшний день, повторюсь, это одна из крупнейших татарских диаспор за рубежами Российской Федерации.

Распределение татар по регионам Республики Узбекистан (сведения предоставлены Представительством РТ в Республике Узбекистан)

№ Город, область Количество (тыс. чел.) 1 Ташкент и Ташкентская область 150 2 Джизак и Джизакская область 5,5 3 Самарканд и Самаркандская область 1 4 Бухара и Бухарская область 7,5 5 Навои и Навоийская область 7 6 Ургенч и Хорезмская область 2 7 Карши и Кашкадарьинская область 6 8 Фергана и Ферганская область 2 9 Остальные 100

Татары внесли большой вклад в становление и развитие узбекской национальной культуры. Так, например, первые узбекские печатные книги были изданы в типографии Казанского университета, Шагимардан Ибрагимов перевел с арабского на узбекский язык книгу «Тысяча и одна ночь», явился автором первой печатной книги на узбекском языке («Календарь на 1871 год»), Ш.Б. Биккулов участвовал в организации в Ташкенте и Хиве первых узбекских национальных типографий. Татары-джадиды открыли десятки узбекских школ. Значительная работа проводилась по организации периодической печати (газеты и журналы «Асия», «Киняш» («Совет», — прим. ред.), «Улуг Туркестан», «Шураи Ислам». Кстати, ежегодно в Узбекистане 27 июня отмечается День печати — в честь выхода в свет 14 июня 1906 года первой узбекской газеты «Тарракий» («Прогресс»), главным редактором которой был известный татарский общественный и политический деятель Исмаил Габитов. Одновременно в собственно татарских дореволюционных периодических изданиях (газета «Вакыт» («Время», — прим. ред.), журнал «Шура» («Совет», — прим. ред.) и др.) широко освещались насущные проблемы тюркоязычных народов Средней Азии.

В послеоктябрьский период татары занимали ответственные посты в органах власти и государственного управления Бухарской Народной Советской Республики и Туркестанской АССР (А.К. Акчурин, А.В. Алимбеков, Ш.Г. Ахмадиев, Г.С. Баимбетов, М.К. Будайли, И.Г. Габитов, Ю.И. Ибрагимов, К.Х. Исмаев, Ф.Ф. Султанбеков, К.А. Хакимов, Н.Х. Хусаинов, Б. Шегабутдинов). Татарские деятели культуры (Байкины, З. Баязитский, Ф. Ильская, Г. Камал, Ф. Камалова, Н.Н. Сакаев, Ш.Г. Шамильский и др.) способствовали становлению узбекского национального театрального искусства. Многие из них в 1919—1920 годах работали в Ташкентском татарском театре.

Круглый стол памяти Ш. Марджани. Бухара. 16 октября 2018 года



Татарские работники просвещения, в том числе педагоги, внесли большой вклад в подготовку кадров узбекской национальной интеллигенции. В 1918—1925 годах ими были разработаны учебники и программы для узбекских школ Туркестанской Республики. В Узбекистане преподавали С.Н. Бикбулатов, Г. Буби, М.Т. Муштариев, Г. Файзи и многие другие татары. До 1937 года во всех городах республики функционировали общеобразовательные татарские школы (в том числе в Ташкенте — им. Ш. Марджани, им. Г. Ибрагимова, им. М. Вахиди, им. К. Насыри), а в Ташкенте работал Татарский институт просвещения.

В 1920—1923 годах в Бухаре выходила газета «Бухара ахбары» («Бухарские новости», — прим. ред.), в Ташкенте в 1919 году — журнал «Шарык» («Восток», — прим. ред.), в 1921 году — журнал «Кызыл юл» («Красный путь», — прим. ред.), в 1923 году — журналы «Бэйналмилял», «Магариф атнасы» («Неделя просвещения», — прим. ред.), «Очкын» («Искра», — прим. ред.) на татарском языке.

В Союзе писателей Узбекистана работала татарская секция, которая включала несколько десятков писателей. Кстати, отмечу попутно, что в советские годы мой папа — Лирон Хамидуллин — проделал огромную работу (как переводчик и составитель книг) по пропаганде узбекской и каракалпакской литературы в ТАССР и наоборот — татарской литературы в Узбекской ССР и Каракалпакской АССР. В советские годы татары играли видную роль в деятельности творческих организаций, учреждений науки и образования Узбекской ССР, принимали активное участие в развитии промышленного потенциала республики. В годы Великой Отечественной войны 18 героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена «Слава» были татарами-узбекистанцами, воевавшими с фашистами.

С Узбекистаном связаны жизнь и деятельность большого количества известных татар. О многих из них имеется достаточно подробная информация в 6-томной «Татарской энциклопедии». Это, например, артистка балета Галия Измайлова, архитектор Мидхат Булатов, живописец Чингиз Ахмаров (у меня есть его картина акварелью, подаренная мне в честь рождения моего сына Тахира), живописец и скульптор Баки Урманче, кинодраматург Роза Хуснутдинова, писатели Явдат Ильясов, Рауль Мир-Хайдаров, композиторы Румиль Вильданов и Энмарк Салихов, огромное количество ученых, спортсменов и т. д.

Встреча в Самарканде. 17 октября 2018 года



В 1990 году в Ташкенте был образован Татарский общественный культурно-просветительный центр. С 1992 года в Ташкенте работает постоянное представительство РТ в Узбекистане, в 1998 году была образована Национально-культурная автономия узбеков Казани, в 2001 году зарегистрирована Национально-культурная автономия узбеков РТ (в 2002 году — около 5 тыс. человек), между нашими братскими республиками подписаны соглашения, проводятся перекрестные Дни культуры и т. д. и т. п. В настоящее время в Узбекистане ежегодно проводятся татарские национальные праздники, празднуются дни памяти знаменитых татарских писателей, поэтов, видных общественных деятелей: Г. Тукая, М. Джалиля, Г. Исхаки, С. Садыковой, Р. Яхина и др. В центральном Дворце «Туркистон» торжественно отмечаются Дни Татарстана.

За 2017 год товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 92,7 млн долларов. А за первую половину 2018 года внешнеторговый оборот составил 41,3 млн долларов. Узбекистан интересует не только продукция нефтехимической промышленности Татарстана, большой интерес вызывает и продукция татарстанского машиностроения. К примеру, ныне парк автомобилей КАМАЗ на территории Узбекистана составляет почти 14 тыс. единиц.

Научный десант из Казани

15—17 октября Бухару и Самарканд посетила делегация нашей республики во главе с заместителем премьер-министра РТ, председателем национального совета «Милли шура» Василем Габтелгаязовичем Шайхразиевым.

16 октября в Бухаре с участием ученых и специалистов из Татарстана состоялся круглый стол, посвященный 200-летию выдающегося татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани. Отмечу, что в 1838—1849 годах он обучался в медресе «Кукельташ» и «Мир Араб» в Бухаре, «Ширдар» в Самарканде, одновременно брал уроки у авторитетных на Востоке богословов и изучал самостоятельно в библиотеках и архивохранилищах труды выдающихся представителей мусульманской науки и литературы. Здесь Марджани написал несколько трактатов, в том числе о методах обучения естественным наукам, увлекся сбором и копированием древних и средневековых письменных исторических источников и историографической литературы, сведения которых позднее активно использовал в своих научных исследованиях (подробнее обо всем этом я писал в журнале «Tatarica» в №1 2018 года, со ссылками на труды исследователей жизнедеятельности нашего великого богослова и ученого).

В рамках этого же визита прошли теплые встречи с татарской общественностью Бухары (16 октября) и Самарканда (17 октября), где В.Г. Шайхразиев рассказал собравшимся о современном Татарстане, работе Всемирного конгресса татар, о плодотворном сотрудничестве с татарами Узбекистана, подарил краткую иллюстрированную энциклопедию «Татарстан», энциклопедию «Габдулла Тукай» (подготовленные сотрудниками ИТЭР АН РТ и ИЯЛИ АН РТ) и другие книги. Руководитель татаро-башкирского общества Бухары Равиль Исхаков рассказал нам о работе Татаро-башкирского национально-культурного центра Бухары и Бухарской области, а председатель самаркандского областного культурного центра татар и башкир Ахмед Субханкулов — о деятельности татар Самарканда. На этих встречах обсудили также многие иные вопросы, касающиеся татарской диаспоры Узбекистана.

С татарами Самарканда. 17 октября 2018 года



Энциклопедия «Татары Узбекистана»

В 2017 году Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, сотрудником которого я являюсь, издал краткую иллюстрированную энциклопедию «Татары Казахстана». В 2018 году наш институт в рамках государственного задания Республики Татарстан и при поддержке Исполкома Всемирного конгресса татар начал работу по подготовке научно-справочного издания «Татары Узбекистана», выход которого планируется в ближайшие годы. Книга «Татары Узбекистана» будет представлять собой систематизированный свод знаний о татарской диаспоре Узбекистана, о взаимосвязях Татарстана и Узбекистана. В нем большое место займут статьи об истории татар Узбекистана, местах их компактного проживания, обычаях и обрядах, национальных праздниках, о культурных, конфессиональных и общественно-политических организациях, биографические статьи о видных татарских государственных, общественных и военных деятелях, ученых, писателях, деятелях культуры и искусства, спортсменах, своей жизнью и творчеством связанных с Узбекистаном (в прошлом и в настоящем), а также о выдающихся татарах и татарстанцах, внесших значительный вклад в развитие научных, культурных, экономических и политических связей между Узбекистаном и Республикой Татарстан.

Эту информацию татарская диаспора Узбекистана получила из уст заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя национального совета «Милли шура» Василя Шайхразиева, вице-президента Академии наук РТ, заместителя председателя национального совета «Милли шура» Дании Загидуллиной и Булата Хамидуллина (который также подарил собравшимся энциклопедию «Татары Казахстана»). Хотелось бы подчеркнуть и особо отметить, что данная информация нашла самый положительный отклик — руководители татарских общин Бухары и Самарканда Равиль Исхаков и Ахмед Субханкулов, известные историки Бухары и Ташкента Роберт Альмеев и Ринат Шигабдинов, иные присутствовавшие на встречах в Бухаре и Самарканде татары (писатели, художники и т. д.) выразили готовность активно участвовать в этом научном проекте. Ведь подобного рода издания позволяют татарскому народу познакомить всех со своей многогранной культурой, наследием, сохранить его и передать потомкам.

В заключение я хотел бы пожелать новых экономических и культурных достижений и процветания Республике Узбекистан и татарской диаспоре Узбекистана!

Булат Хамидуллин, фото предоставлены автором