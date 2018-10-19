Минниханов принял участие в российско-узбекистанском форуме

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в работе Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

На форуме выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и российский лидер Владимир Путин. Глава РФ отметил татарстанское ПАО «КАМАЗ», заявив, что оно совместно с другими российскими компаниями успешно сотрудничает с Узбекистаном, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня утром Минниханов также встретился с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым и подписал дорожную карту о конкретных совместных проектах, которая включает более 40 пунктов.