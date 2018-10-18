Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ташкент
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ташкент.
Как сообщает пресс-служба главы РТ, первым делом в ходе визита Минниханов намерен встретится с представителями татарской диаспоры, проживающими в Узбекистане. Также он примет участие в работе Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном под председательством глав двух государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Кроме того он поучаствует в деловом завтраке от министра экономического развития РФ Максима Орешкина и узбекского министра экономики Ботира Ходжаева, а также встретится с главой Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым, с которым намерен обсудить вопросы развития экономического и культурного сотрудничества между регионами.
Напомним, в начале сентября Минниханов уже обсуждал сотрудничество с Ибрагимовым.ОбществоВласть Татарстан
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