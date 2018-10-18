Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ташкент

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ташкент.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, первым делом в ходе визита Минниханов намерен встретится с представителями татарской диаспоры, проживающими в Узбекистане. Также он примет участие в работе Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном под председательством глав двух государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Кроме того он поучаствует в деловом завтраке от министра экономического развития РФ Максима Орешкина и узбекского министра экономики Ботира Ходжаева, а также встретится с главой Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым, с которым намерен обсудить вопросы развития экономического и культурного сотрудничества между регионами.

Напомним, в начале сентября Минниханов уже обсуждал сотрудничество с Ибрагимовым.