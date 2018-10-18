Минниханов встретился с татарской диаспорой в Узбекистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с представителями татарской диаспоры Узбекистана.



Встреча прошла при участии Хакима Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине Узбекистана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что в Узбекистане проживает одна из крупнейших татарских диаспор за рубежом и общее их количество превышает 200 тыс. человек, что примерно составляет около 1% всего населения страны.

Напомним, в Узбекистане Минниханов примет участие в деловом завтраке от министра экономического развития РФ Максима Орешкина и узбекского министра экономики Ботира Ходжаева, а также встретится с главой Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым, с которым обсудит вопросы развития экономического и культурного сотрудничества между регионами.