Минниханов встретился с татарской диаспорой в Узбекистане
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с представителями татарской диаспоры Узбекистана.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 18 Окт 2018 в 9:17 PDT<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Встреча прошла при участии Хакима Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине Узбекистана, сообщает пресс-служба президента РТ.
Отмечается, что в Узбекистане проживает одна из крупнейших татарских диаспор за рубежом и общее их количество превышает 200 тыс. человек, что примерно составляет около 1% всего населения страны.
Напомним, в Узбекистане Минниханов примет участие в деловом завтраке от министра экономического развития РФ Максима Орешкина и узбекского министра экономики Ботира Ходжаева, а также встретится с главой Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым, с которым обсудит вопросы развития экономического и культурного сотрудничества между регионами.ОбществоВласть Татарстан
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