«Крым и его соседи»: как Иван Грозный захватил Астрахань, а Девлет-Гирей сжег Москву

Крымское ханство в борьбе за ордынское наследие. Часть 2

Фото: Иван IV Васильевич. Х. Вайгель. Гравюра. Фрагмент. Нюрнберг, вторая половина XVI века. Илл .wikipedia.org

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В новой серии колонок украинский историк рассказывает о взаимоотношениях Крымского ханства с тюркско-татарскими государствами Северного Кавказа, Астраханью и Ираном (часть 1 см. здесь).

Город, завоеванный дважды

Внести некоторую ясность помогают сведения Исаака Массы. Голландец описывал завоевание московитами Астрахани. Было сказано, что Астрахань называлась Мотроганью и была богатым городом, который составлял отдельное татарское ханство. Местные жители, по словам голландца, очень не любили русских и боялись их, особенно после падения Казани. После смерти Абд ар-Рахмана астраханцы выбрали себе царем Ямгурчея из Морзии и плохо поступили с русским посланником Севастианом, на что Иван Васильевич прогневался на астраханцев. Сообщалось, что московский царь отправил против них атамана казаков Дербыша, пятигорских казаков и много волжан. Также к ним примкнули морзы и ногайцы. Все население Астрахани было уничтожено, а царь не хотел вступать ни в какие переговоры. Город был разрушен до самого основания, а на его месте московиты построили новый город, гораздо лучше укрепленный. Ямгурчи же бежал к Кавказской Тюмени, и русским не удалось захватить его в плен. Войск крымцев голландец не зафиксировал. Крымцы таким образом конструировали миф об отвоевании Хаджи-Тархана.

По большому счету, благодаря Исааку Массе есть хотя бы какое-то подробное описание падения Астраханского ханства европейцами. Естественно, в нем множество неточностей. Исаак Масса не зафиксировал взятие Хаджи-Тархана казаками в 1550 году. По мнению И. Зайцева, Севастьян Аврамов требовал от Ямгурчи признания вассальной зависимости от русских, на что татары ответили высылкой его на Каспийские острова. Ямгурчи в 1551 году вел с крымцами и Османами переговоры об антирусском союзе, а в 1553 году вместе с бием Йусуфом планировал напасть на Русское государство. В свою очередь Нуреддин Исмаил в 1553 году отправил в Москву посольство и предлагал русским защитить ногайцев от астраханцев, сместить Ямгурчи и на его место поставить Дервиш-Али. До того Дервиш-Али несколько лет находился у русских. В 1554 году, а не в 1553 году, как считал Исаак Масса, на Хаджи-Тархан двинулось войско из русских во главе с Ю. Пронским и почти без боя, разбив отряд Сакмака (Салмана), они взяли под свой контроль ханство. Касательно же состава войска, Дервиш-Али не возглавлял казаков, не шли с ним и пятигорцы, а только русские из Казани, Перми, Вятки, Нижнего Новгорода. Казаки брали город в 1550 и 1556 годах (в 1556 году вместе с регулярными войсками русских). Исаак Масса свел в одно событие несколько осад русскими Хаджи-Тархана.

Соответствует истине сведения о помощи русским ногайцев, то есть ногайцев Исмаила. Русские войска преследовали Ямгурчи до самой Кавказской Тюмени, где жил его родственник тюменский бей. Русские установили в Астрахани администрацию воеводы и фактически следили за Дервиш-Али. В русских официальных документах утверждается, что бог передал русским Астрахань, как ранее Казань. Иван IV Грозный уже с июля 1554 года называл себя астраханским царем. Хаджи-Тархан должен был платить дань царю. В 1554 г. царь распорядился, чтобы за астраханцами был сохранен ряд их вольностей и прикладывал усилия, чтобы татарское население вернулось в город. Однако русский царь прибавил к своему титулу наименование царь астраханский и приказал чеканить двуязычные монеты. Фактически над Астраханским ханством был установлен русский протекторат. Дервиш-Али в 1555 году вместе с русскими оборонял город от ногайцев Казыевого улуса ногайцев и крымцев Девлет-Гирея. В 1556 году с помощью ногайцев, сыновей Йусуфа, Дервиш-Али восстал и изгнал русских из города. Ямгурчи в 1555 году еще находился в землях крымцев, а потом выехал в Османскую империю с своим окружением. Дервиш-Али также со своим окружением выехал в Турцию.

Астрахань в XVII в. Гравюра из книги Альфреда Рамбо «История России с древнейших времен до 1877». Илл. vokrugsveta.ru



Эвлия Челеби сообщал, что в Османской империи некоторые аристократы были потомками ханов Хаджи-Тархана. Вследствие второго покорения русскими Хаджи-Тархана одна часть населения города переселилась на Кубань, а вторая часть — в литовские и польские владения на Волынь и Подолье. Еще одна часть татар перешла на службу к русским. Часто они переезжали в Подмосковье. Исаак Масса всех этих деталей не знал и потому просто заключил, что город опустел вследствие войны. Его точка зрения на события в Хаджи-Тархане получила широкое распространение в умах европейцев. Что касается Мотрогани, то русские, обосновывая установление власти над Хаджи-Тарханом, указывали, что оно законно, потому что до татар в районе Нижней Волги находилась Тмутаракань. Это, конечно же, шло вразрез с реальной историей, но этого русским было достаточно, как и в случае с Юрьевской данью в Ливонии (русские обосновывали претензии на Ливонию тем, что Тарту (Дерпт, Юрьев), когда-то платил дань Рюриковичам).

Крымцы наносят ответный удар

По-настоящему идея возобновить Казанское и Астраханское ханства никогда в XVI веке и не умирала. Успешного похода Девлет-Гирея на Москву в 1571 году хватило для того, чтобы началась Вторая Черемисская война, вызванная восстанием марийцев против русской власти. Девлет-Гирей сообщал, что сжег Москву, мстя за Казань и Хаджи-Тархан. Он требовал передать территории ханств под контроль крымцев. Крымский хан, возобновляя амбиции Мухаммед-Гирея и Сахиб-Гирея, считал законными юртами Гиреев и Казань, и Хаджи-Тархан. После сожжения Москвы крымцами Иван IV Грозный был согласен отдать Хаджи-Тархан и тоном вассала интересовался на каких условиях хан согласен принять юрт, но выдвигал требование, чтобы Хаджи-Тарханом Адиль-Гирей владел не как вассал крымцев, а как вассал русских. Девлет-Гирей напоминал, что речь шла еще и о Казани. Иван IV Грозный соглашался и с этим требованием, однако предлагал обменять эти юрты на большую сумму деньгами.

Девлет-Гирей планировал сам взять эти земли в следующем походе, в 1572 году. Однако поражение под Молодями резко ослабило силы крымцев, и позиция Ивана IV Грозного изменилась, он уже не обещал ни юртов, ни денег. Что характерно, Иван Грозный отказывал ногайцам и в дани, которую им платили казанцы до 1552 года. Ногайский бий никогда не смог добиться ее уплаты. Также претензии на Хаджи-Тархан были и у Османов. Под лозунгом возвращения Хаджи-Тархана кеффинский паша Касым и крымский хан совершили поход на Астрахань в 1569 году. Татары и турки заняли земли опустошенного старого Хаджи-Тархана, но не смогли взять московскую крепость Астрахань. Во многом провал похода был обусловлен саботажем со стороны Девлет-Гирея. В 1571 году османский султан Селим II, отвечая Девлет-Гирею, указывал, что признает за крымцами Казань, однако требует Хаджи-Тархан для турков.

Одним из интереснейших аспектов была позиция ногайцев во время осады Османами Астрахани. Ногайцы предоставляли продовольствие русским, а крымцам и Османам его не поставляли. Такая их позиция обусловлена нежеланием видеть крымскую власть на Нижней Волге. Поворот ногайцев в политике относительно Хаджи-Тархана произошел слишком поздно, в 80-х годах XVI века, когда, уже после смерти Ивана IV Васильевича, Урус в 1586 году предлагал осуществить общую ногайско-турецкую кампанию по овладению Астраханью. Султан планировал поход на Астрахань в 1588 году, но он не состоялся. Марийцы готовили восстание против русских еще в 60-х годах XVI века, когда в 1567 году их предводители в Бахчисарае призывали ногайцев воевать против русских.

Девлет-Гирей сообщал, что сжег Москву, мстя за Казань и Хаджи-Тархан. Миниатюра Лицевого летописного свода. Илл.wikipedia.org



Христофор Бэрроу сообщал, что во время его путешествия в Иран, весной 1580 года, к Астрахани подступили крымцы и ногайцы в количестве 1 400 всадников. Крымцы готовились взять город штурмом. Они стояли на обоих берегах реки, но никто не осмелился вступить на остров в дельте, где и находился город. Томас Бэнистер и Джэфри Дэкет сообщали о большой экспедиции турок и татар числом в 70 тысяч в 1568 году (реально в 1569 году и воинов было реально меньше). Нужно сказать, что Астраханское ханство использовалось поляками как символ в переговорах с Гиреями. В 20-х и 50-х годах XVII века поляки пообещали свою помощь в деле завоевания Астрахани и отвоевании Нижнего Поволжья.

Падение Кавказской Тюмени

Кавказская Тюмень была одним из улусов Большой Орды. В 1487 году на территорию Кавказской Тюмени совершили набег кызылбаши. Нужно сказать, что тогда это владение было частью Большой Орды. Сын Ахмеда Шейх-Ахмед был тесно связан с противниками Сефевидов в частности с ширваншахом. Шейх-Ахмед был женат на дочери Фарух Ясара. Родственником большеордынского правителя был и правитель Кайтага. Бейлик Тюмень впервые выделился в начале XV века. В сефевидских источниках поход 1487 года был описан как поход на черкесов. Так они обозначали не только горские народы, но и татарские улусы. В 1501 году при распаде Большой Орды Тюменью стал править Муртаза сын Ахмеда. Эта династия происходила от Кутлуг-Тимура. Во главе Тюменского княжества находился Муртаза, окружение которого составили его братья Музафар и Хаджи-Мухаммед, а также бий Хаджике мангыт. Опираясь на Кавказскую Тюмень, Муртаза хотел возродить Большую Орду, разгромленную крымцами в 1502 году. Он вошел в союз с ногайцами Шейх-Мухаммеда и договорился с ним о возведении на престол своего брата Хаджи-Мухаммеда на престол Большой Орды. Тот был провозглашен ханом Большой Орды (фактически ее остатков). Новый хан назначил Шейх-Мухаммеда своим беклярибеком, но вскоре интересы Ахматовичей и ногайцев вошли в противоречие, и Музаффар бежал в Хаджи-Тархан к своему родственнику Джанибеку. Хаджи-Тархан по сути являлся таким же улусом, как и Тюмень, но был могущественнее в том плане, что его реально поддерживали ногайцы и он был более значимым. В 1515 году Джанибек напал на Тюмень и разгромил сторонников Хаджи-Мухаммеда. Нужно сказать, что это стало возможно только после смерти Муртазы в 1514 году.

Кавказская Тюмень была противником влияния Гиреев на политику Северного Кавказа и Хаджи-Тархана. Воцарение крымского ставленника в Хаджи-Тархане вызвало беспокойство у тюменских князей. Нужно отметить, что Сахиб-Гирей, возвращаясь из похода на Хаджи-Тархан, вторгся в Кайтаг и Кабарду и вынудил их признать зависимость от себя. Тюменские князья, стоя перед угрозой вторжения, были вынуждены признать расширение зоны влияния крымцев. В 1536 году у кумыков укрывался Ислам-Гирей. Правители Кавказской Тюмени тем не менее старались проводить самостоятельную политику. В 1532 году ее правитель возвел на хаджи-тарханский престол Ак-Кубека, который был сыном Муртазы. Он был наследным правителем Кавказской Тюмени. Его в этом поддержали черкесы. В 1549 году ногайцы хвалились своей победой над кабардинцами и тюменцами. Однако куда большим было влияние Кумыкского шамхальства. С уходом Ак-Кубека в Кавказской Тюмени правили его ставленники. Завоевание русскими Хаджи-Тархана внесло корректуры в расклад сил в регионе.

Русская экспансия на восток наложила свой отпечаток на отношения между государствами на Северном Кавказе. Тюменский бей в 1554 году укрыл у себя Ямгурчи (хана, бежавшего из Хаджи-Тархана). Это событие было зафиксировано голландским историком Исааком Масса. С 1555 года Кавказская Тюмень стала данником русских, с 1559 года стала вассалом Русского государства, а 1594 году Кавказская Тюмень была завоевана русскими. Не желающие принимать русского подданства тюменцы мигрировали в земли эндирейского правителя Султан-Махмуда. Зоруш Ачканов и Шаухал фактически были беями в изгнании.

В 1654 году Ислам Гирей III требовал от русских снести крепость на Тереке, которая не давала спокойно крымцам добираться к кумыкам, а кумыкам в Крым и к черкесам. Илл. historical.ucoz.net

Угасание Кумыкского шамхальства и появление донских казаков

Следующим важным государством было Кумыкское шамхальство, которое выделилось из состава Большой Орды в середине XV века. Чтобы уравновесить ситуацию, кумыки принимали у себя Гиреев, изгнанных более удачливыми соперниками. Так укрытие у них получил Мурад-Гирей. Он женился на дочери кумыкского шамхала. Когда Мурад-Гирей перебрался в Астрахань, то царевич отплатил за добро и хлопотал перед царем, чтобы из-за неуплаты дани царь не посылал бы против кумыков войско в 1589 году. Крымский хан Гази-Гирей в 1591 году местью русским за тюменского князя и кумыкского шамхала мотивировал свой поход на Москву. В 1654 году Ислам Гирей III требовал от русских снести крепость на Тереке, которая не давала спокойно крымцам добираться к кумыкам, а кумыкам в Крым и к черкесам. В начале XVII века Султан-Махмуд с войсками из кумыков и чеченцев по просьбе крымского хана подошел к границам Кабарды. Во время путешествий Эвлия Челеби кумыки служили в крепости Шад-Кермен у слияния рек Зеленчук и Кубань. Во время второго крымского похода П. Голицына на помощь к Селим-Гирею подошло войско из кумыков, черкесов и ногайцев. В XVII веке у кумыков нашли убежище Шахин-Гирей, а потом Мухаммед-Гирей IV.

Кумыки были естественными союзниками крымцев. Однако наиболее активными были отношения с Малой Ногайской Ордой, которая обеспечивала крымское влияние на Центральном Кавказе. Во время войн русских с кумыками ногайцы продолжали с ними торговать. В 1604 году ногайцы и кумыки отразили экспедицию русских, отправленную на усмирение шамхальства. Нужно сказать, что крымцы в 1603—1604 годах приложили усилия, дабы помочь кумыкам. На помощь прибыли крымцы, кубанские ногайцы, черкесы, кабардинцы, карачаевцы и балкарцы. Между Тарки и Казы-Юртом в Караманском сражении был уничтожен русский отряд, а воеводы Бутурлин и Плещеев полегли в битве. В 1635 году кумыкский Султан-Махмуд Эндиреевский советовал кочевать ногайцам ближе к горам, чтобы отразить вторжение врагов. В 1605 году шамхалы Эльдар и Адиль-Гирей вместе с Султан-Махмудом выступили против русских. В 30-х годах XVII века уже престарелый Султан-Махмуд побывал в Бахчисарае и просил у хана людей, чтобы уничтожить русский форпост в Дагестане. Необходимо отметить, что кумыки заняли земли равниной Чечни, и их земли соприкасались с Кабардой и ногайцами. Ряд чеченских обществ находились в зависимости от кумыкского шамхала. Кумыки смогли остановить русское продвижение на Северном Кавказе и стали важными партнерами крымцев. Султан-Махмуд объединил в одно государство несколько кумыкских бейликов.

Уникальное упоминание о кумыках в польско-крымской переписке указывает, что кумыки играли значительную роль в реализации политики Гиреев на Северном Кавказе. Нужно отметить, что Кумыкское шамхальство не составляло единого целого, а скорее было конфедерацией нескольких владений. В его состав входили Борганское, Эндиреевское владения и Гуенское общество. После смерти Казан-алпа, сына Султана-Мухаммеда, Эндиреевское владения делилось на Карагачский и Аксайский бейлики.

Нужно сказать, что взаимная вражда между осколками Большой Орды, кумыками, ногайцами сделали возможными проникновение в регион третьей силы. Уже в 10-х годах на Дону начинают фиксироваться казаки, состоящие на службе у русских, а не татар. В 1518 году они ограбили людей Шах-Али, а в 1519 году напали на крымцев. В 30-х годах XVI века казаки из Мещерского края нападали на ногайцев, что создавало напряжение в русско-ногайских отношениях. В 1541 году ногайцы выступили в поход вместе с крымцами и казанцами. Однако они были разбиты казаками из Мещеры. В конце 40-х годов XVI века как сила появились на Дону. Среди них в 1549 году упоминался некто Сары-Азман.

Уже в 10-х годах на Дону начинают фиксироваться казаки, состоящие на службе у русских, а не татар. Илл.wikipedia.org

С большой долей вероятности часть первых донцев происходила из касимовских татар. Естественно были и славяне, такие как Василий Мещерский, Михаил Черемисин и Пичуга Путивльский. Выше уже указывалось, что в начале 50-х годов XVI века казаки овладели Хаджи-Тарханом, а после этого принимали участие в «Казанском взятии» и в подавлении восстаний эпохи «Первой Черемиской войны». Русский царь хотел примирить казаков и русских с ногайцами. Казаки вместе со стрельцами в 1554 и 1556 годах принимали участие в взятии Хаджи-Тархана. Нужно сказать, что город был укреплен земляными фортификациями, чем обусловлена легкость, с которой овладевали городом крымцы и казаки. После того, как Астраханское ханство было ликвидировано, казаки начали проявлять враждебность против ногайцев и взяли Сарайчик. На это русский царь отвечал карательными походами против донцев.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук