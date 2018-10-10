В результате ДТП с участием двух автобусов в Уфе пострадали 15 человек

В Уфе на проспекте Октября днем в среду, 10 октября, произошло столкновение двух пассажирских автобусов.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Все они были доставлены на осмотр в больницу без госпитализации. Погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Кроме того, автобусы серьезно повредили остановку. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и специалисты городского управления гражданской защиты.

Напомним, ранее виновником ДТП с участием экс-главы МВД Башкирии назвали водителя «Газели».