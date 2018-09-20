Правительство РБ решило сократить уставный капитал «Башавтотранса» на 208 млн рублей

АО «Башавтотранс» сократит уставный капитал на 208 млн рублей. Решение было принято правительством Башкирии еще в апреле 2018 года.

Оно вызвано необходимостью приведения уставного капитала в соответствие со стоимостью чистых активов, передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение гендиреткора перевозчика Разима Махиянова

Уставный капитал ГУП составлял 1,54 млрд руб. Он будет уменьшен до 1,316 млрд руб. По данным kartoteka.ru, уставный капитал «Башавтотранса» последовательно уменьшается с 2009 года. Тогда он составлял 1,89 млрд руб.

«Башавтотранс» — крупнейший региональный перевозчик. С прошлого года предприятие активно продает активы. В правительстве эту политику объясняли реализацией программы финансового оздоровления ГУП, убыток которого в 2016 году составил до 485,82 млн руб.