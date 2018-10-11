«Не поддерживаем такие решения!» Кремль о расторжении договоров с соципотечниками

Актуальные темы в комментариях Лилии Галимовой в девяти абзацах

Фото: Максим Платонов

Как республика готовится к празднованию 100-летия ТАССР и какие объекты обновят к празднику? Почему татарским общественникам не стоит переживать о потере «штаб-квартиры» в НКЦ «Казань», здание которого передают под Нацбиблиотеку. Как в правительстве РТ относятся к борьбе Шмакова за татарский и что означает критика министра по делам молодежи? В казанском Кремле прокомментировали эти и другие актуальные темы недели, подробнее — в материале «Реального времени».

Татарским активистам переживать об НКЦ не стоит

Лилия Галимова начала брифинг с темы празднования 100-летия ТАССР: «В республике на уровне президента идет подготовка к празднованию важной исторической даты — 100-летие ТАССР, заседания идут в регулярном режиме. Одно из них прошло несколько дней назад. Принято решение об организации на базе НКЦ «Казань» Национальной библиотеки. Накануне Рустам Минниханов осмотрел площадку, ему доложили, что она станет центром сосредоточения всего исторического наследия. Для Нацбиблиотеки рассматривали разные варианты, решили остановиться на этом помещении. Есть необходимость создания хороших условий для хранения ценной литературы, которой сейчас, к сожалению, не обеспечена надлежащая сохранность. НКЦ должен стать популярным местом для посещения, это будет целый комплекс, где планируется разместить интерактивные помещения, зонально разделить пространство: будет коворкинг, лекторий, лаборатория научных идей. Поднимались вопросы по реконструкции некоторых объектов культурного значения. КЦ «Чулпан» будет передан Всемирному конгрессу татар, вопрос по внешнему виду на стадии обсуждения».

При этом, по ее словам, татарским активистам переживать о потере собственной площадки в НКЦ «Казань» не стоит: «Обращение от общественности президенту РТ видели, не случайно назвала решение, что КЦ «Чулпан» будет передан под управление Всемирного конгресса — это станет неким центром, где будет сконцентрирована вся работа, связанная в том числе с татарской общественностью. Переживать по этому поводу (передача НКЦ «Казань» Нацбиблиотеке) ни в коем случае не стоит, будет проведена реконструкция объектов, связанных в том числе с татарской культурой. Пересечений интересов нет, они не останутся без внимания». Парковка у НКЦ в высокой степени готовности — до открытия примерно полтора месяца, добавила Галимова. Относительно строительства нового здания «ТНВ» сообщила: «Пока идет разработка проекта, не могу сказать, где территориально он разместится. История развивается много лет, могу подтвердить принципиальную договоренность».

Одна из тем переговоров — открытие прямых авиарейсов в Тунис. Фото Максима Платонова

Прямые рейсы в Тунис и форум в Египте

Спикер Кремля рассказала и о ближайших планах президента: «Завтра запланировано посещение Набережных Челнов, там пройдет выездное расширенное заседание антитеррористической комиссии. В конце недели состоится рабочая поездка в Египет и Тунис. Рустам Минниханов примет участие в церемонии открытия бюста Евгению Примакову. Ключевое мероприятие — участие в деловом форуме «Татарстан — Египет». Республика готова выстраивать бизнес-отношения, перспективные направления — поставка нефтехимии, КАМАЗов — последние машины были поставлены в Египет в 2008 году. Больше не было совместных решений, очень рассчитываем, что будут подвижки. Из Египта он отправится в Тунис, также на деловой форум, где будут подниматься вопросы поставок нашей продукции. Одна из тем переговоров — открытие прямых авиарейсов».

Кадровые перестановки в исполкоме Казани

Речь зашла и о смене кадров в Казанском исполкоме. Напомним, накануне был представлен новый глава Советского района Роман Фатхутдинов, прежний, Рустем Гафаров, по информации источников, займет пост первого замруководителя исполкома. Ожидается и отставка с поста главы Ново-Савиновского и Авиастроительного района Тимура Алибаева. По словам нашего источника, он уже написал заявление по «собственному желанию». В Кремле вносить ясность в этот вопрос не стали: «Мы не занимаемся кадровой политикой, вопросами муниципалитета, потому вопрос не к нам».

Татарский язык

На этой неделе рассматривался иск директора школы «СОлНЦЕ» Павла Шмакова сразу к трем федеральным министерствам. В нем Шмаков просил признать недействующими положения ФГОС, не предусматривающие обязательное изучение государственных языков республик. Галимова прокомментировала борьбу педагога за татарский: «Он действует вне зависимости от нас, дождемся решения суда. У него есть право отстаивать интересы в суде, он им активно пользуется, он делает это самостоятельно. Это продиктовано его личными интересами. Мы говорили неоднократно о том, чтобы родные языки были в обязательной части преподавания. В части государственных языков Министерство просвещения ведет работу, чтобы прописать программу преподавания, пока не видели».

На этой неделе рассматривался иск директора школы «СОлНЦЕ» Павла Шмакова сразу к трем федеральным министерствам. Фото Марка Шишкина

«Жесткое поручение руководителю ГЖФ»

Особых разъяснений потребовала проблема аварийщиков. Рустам Минниханов, поднимая этот вопрос в обращении Госсовету РТ, говорил, что нужна дорожная карта по решению проблемы. «Кабмин составляет целый план по реализации поручений, которые дал президент на послании. Как только будет готова дорожная карта, буду готова ее озвучить. Вопрос переселения — не тот, который закончится этим годом, долгосрочный процесс», — сообщила Галимова. Вспомнили и об информационном письме прокуратуры РТ президенту о том, что в этом вопросе нужно отдельное решение для многодетных: «С точки зрения муниципальных руководителей вопрос стоит остро, я этот вопрос адресую, но не готова сказать, что [будет] какая-то адресная индивидуальная [программа]… Тоже тогда нужно прописывать отдельную программу, здесь вопрос участия муниципалитета в части предоставления льгот. Не надо списывать с муниципалитетов их ответственность», — пояснила спикер Кремля.

По ГЖФ, который расторгает договоры с соципотечниками, высказала жесткую позицию: «Президент вчера дал жесткое поручение руководителю фонда, чтобы эту ситуацию разобрал, сделал заявление для прессы. Не поддерживаем такие решения», — категорично заявила Лилия Галимова.

Не оставили без внимания и разнос, который президент РТ устроил министру по делам молодежи за отсутствие комплексного подхода к обновлению детских лагерей: «Критика Фаттахова — рабочие моменты, не надо связывать с какой-то персональной критикой. Что касается финансирования программы восстановления детских лагерей, то о составлении сметы возможно говорить, когда есть предложения, какие работы необходимы. Пока идет опись состояния лагерей, чтобы понять, какие работы необходимы, после этого можно говорить о составлении сметы. Как вы уже поняли, Рустам Минниханов уделяет этому вопросу внимание, ставит задачу, чтобы все лагеря привести в порядок», — сообщила Галимова.

Что касается восстановления памятника Орджоникидзе, речь о котором зашла во время обхода Рустамом Миннихановым Соцгорода, то говорить о финансах, по ее словам, пока рано: «Заявление было сделано вчера, не думаю, что за ночь успели подсчитать, во сколько обойдется. Нужно сформировать документацию».