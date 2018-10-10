Минниханов Фаттахову: «Я говорю, Дамир, давай мы сделаем вот это. Ты меня не слышишь»

Президент Татарстана на презентации проектов в рамках МАРШа отчитал министра по делам молодежи за невыполнение его поручений

Фото: Олег Тихонов

План миграции молодежи из торговых центров в подростковые клубы и перспективное будущее молодежных центров представили накануне президенту Татарстана участники архитектурного воркшопа МАРШ. И если проекты Рустама Минниханова устроили, то работа министра по делам молодежи вызвала вопросы — глава республики отчитал его за отсутствие комплексного подхода к обновлению детских лагерей, отметив, что трехлетняя программа запускается уже в следующем году, но при этом на данный момент «вообще не готова». За ходом презентации наблюдала корреспондент «Реального времени».

Главное — создание среды

Практически месяц участники воркшопа МАРШ ждали, чтобы представить свои проекты президенту Татарстана. Накануне презентация состоялась, но перед этим пришлось еще немного подождать — Рустам Минниханов запаздывал. Занимали присутствующих чиновников и глав районов в это время бывшая коллега Наталии Фишман в правительстве Москвы, а ныне вице-президент фонда «Сколково» Елена Зеленцева с тьютором группы, занимающейся проектом ДК химиков, Екатериной Голдберг. Заинтересовать публику им удалось — из зала активно задавали вопросы и уточняли источники финансирования представленных проектов из других регионов.

После приезда Минниханова микрофон был передан снова Зеленцевой, которая провела для присутствующих краткий архитектурный ликбез. Из ее выступления можно было узнать, что если раньше, например, в Москве, парки строились без учета самостоятельности их посетителей, то сейчас это необходимо продумывать. Как и то, для кого это пространство, чем там могут заниматься люди и как сделать его максимально комфортным.

Функциональным заказчиком проектов стало «молодежное» министерство. Еще на открытии воркшопа Наталия Фишман рассказывала, что их цель в рамках МАРШа — предложить «концептуальное видение для дальнейшей систематизации». Как следствие — в проектах акцентировали внимание на том, как сделать пространства не только удобными для посетителей, но и привлекательными. Во многом это было связано с тем, что объекты, на которые нацелен воркшоп — это дома культуры, детские лагеря и подростковые клубы. И если детские лагеря нуждаются в первую очередь в обновлении, то остальным социально-культурным заведениям не хватает самих людей.

После приезда Минниханова микрофон был передан снова Зеленцевой, которая провела для присутствующих краткий архитектурный ликбез



Как признал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, молодые люди, чтобы просто хорошо провести время, идут в торговые центры, а дома культуры и подростковые клубы считают устаревшим форматом. Эту информацию он взял «из первых рук», опросив ребят из разных городов республики.

— К сожалению, многие из них, большинство отвечали, что «туда ходят мои младшие братец, сестренка, а мне на самом деле там делать нечего», — рассказал Фаттахов. Тогда, по его словам, в министерстве поняли, что существующие кружки многим не интересны и нужно расширять целевую аудиторию.

Министр говорил, что молодежи нужно так называемое «третье место», куда она пойдет в городе, и государственные структуры, на его взгляд, могут им стать. В качестве примера он привел подростковые клубы в Альметьевске и Казани, где до обеда дали возможность заходить туда молодым мамам из микрорайона. Там они оставляют на 2 часа ребенка с педагогом и занимаются своими делами — идут на фитнес, ухаживают за собой, общаются друг с другом или запускают в интернете свои проекты.

— У нас абсолютно точно есть ресурс, чтобы использовать инфраструктуру более эффективно, чем есть на данный момент, — закончил свою мысль Фаттахов.

Обязательные гостиная и многофункциональный зал

На примере казанского Центра психологического здоровья «Крылья», который переименовали в подростковый клуб «Кластер», участники воркшопа представили, как туда можно привлечь молодежь.

— Безусловно, это не претензия на то, что это готовый итоговый результат. Это презентация подхода к проектированию, к тому, как нужно изменять эту инфраструктуру, — анонсировал первую презентацию министр.

Архитектор Анна Николаева рассказала, что в их представлении подростковые клубы должны быть в шаговой доступности и охватывать всю молодежь. По видению разработчиков проекта, в таких пространствах главное не организованная программа, а сама среда, в которой подросток может заниматься тем, что ему интересно. При этом важно, чтобы в подобном пространстве дети могли работать в группе, чтобы там были теплые помещения, бесплатный интернет и чай/кофе с печеньками.

«Безусловно, это не претензия на то, что это готовый итоговый результат. Это презентация подхода к проектированию, к тому, как нужно изменять эту инфраструктуру», — анонсировал первую презентацию министр

В случае с «Кластером», или по-другому, «Классной территорией», проектировщикам досталось помещение бывшей молочной кухни. На его примере во всех подростковых клубах предложили обязательно обустроить вестибюль, уютную гостиную, многофункциональный зал и туалеты. А если позволяют площади — добавить к этому списку мастерские и кабинеты индивидуальной работы.

Под руководством тьютора Марианны Саркисян ребята также придумали методику «12 шагов к открытию подросткового клуба», которая включает в себя универсальный дизайн-код, комплект модульной мебели, предложение по благоустройству прилегающей территории и даже айдентику с планом продвижения клуба в социальных сетях.

Три этажа активностей на любой вкус и цвет

Всего в рамках воркшопа рассмотрели семь объектов, но Рустаму Минниханову из-за ограниченности времени представили по одному проекту от каждого вида заведений. Перед тьюторами Эдуардом Моро, Екатериной Гольдберг, Николаем Медведенко и их подопечными стояла задача переформатировать ДК химиков в главный молодежный центр Казани, но с учетом сохранения функций районного.

Участники воркшопа поиграли со смыслами и придумали название для того, что будет происходить в ДК, назвав это «социальной химией». На первом этаже там предложили сделать большую гостиную, через которую уже можно будет пройти в другие зоны — в центр креативных индустрий, библиотеку с выставочным пространством и зону для подростков под названием «чердак». Гостиная будет призвана как раз запускать эту самую «социальную химию», а процессу поможет так называемая коллективная мебель — в качестве примера приводят большой общий стол.

На второй этаж по проекту можно будет подняться по новым винтовым лестницам. Поднявшись по ним (пока в фантазии архитекторов), люди попадают в коворкинг, мастерские, образовательные пространства и хостел. Третий этаж проектировщики отдают под узконаправленные студии, образовательные научные лаборатории для школьников и репетиционные комнаты.

Всего в рамках воркшопа рассмотрели семь объектов, но Рустаму Минниханову из-за ограниченности времени представили по одному проекту от каждого вида заведений



На улице перед ДК предлагается сделать летнюю площадку, где можно будет смотреть кино или устраивать лекторий. Не остался забыт и парк за зданием, который хотят связать с будущим главным молодежным центром.

Правда, при всей красочности описанного проекта планов на его реализацию пока нет. По словам Фаттахова, сейчас по поручению президента Татарстана рассматривается вопрос передачи здания министерству и организации молодежного центра Казани. Отвечая на вопрос журналистов о сумме, необходимой на его реставрацию, министр ответил, что деньги — это последний вопрос, поскольку самое важное здесь — переосмыслить подход к учреждениям молодежной политики.

Минниханов Фаттахову: «Ты меня не слышишь»

В третьей презентации речь пошла о проекте детского оздоровительного лагеря имени А.Д. Губина в Малой Бугульме, над которым ребята работали под руководством Марии Тюлькановой и Надежды Чадович. Лагерь в их представлении получил приставку «эко» и оброс тайнами, мифами и легендами. Одной из целей проектировщиков было создание пространства круглогодичного использования. Для этого блоки, похожие на казармы, перепланировали в современные комнаты, в которых могут жить три группы населения: дети во время лагерной смены, спортсмены и семьи. Кроме того, архитекторы предлагают создать на территории павильон-мастерскую «Лаборатория причуд», скалодром с рампой, эко-тропы, скайпарк и другие активности.

Выслушав презентацию, слово взял президент Татарстана. Оказалось, что он был недоволен — только не этим проектом, а министром Дамиром Фаттаховым. Рустам Минниханов отметил, что задача министерства сейчас — за 3 года привести в порядок максимальное количество детских лагерей, а не создать условия в одном. Упрекнул президент министра и в том, что не прозвучало никакой информации по данному им поручению относительно Арска. Судя по всему, речь шла о гостинично-оздоровительном комплексе «Рыбацкая деревня» для детей и молодежи.

— Нам важно принести порядок в эти лагеря. Там вообще никаких условий. Ну сделаем мы три круглогодичных лагеря, где ты будешь отдыхать, ну и все. А у нас какое количество детей! — только начинал отчитывать Минниханов.

— Именно так. После вашего поручения мы все лагеря, которые есть в районах, на летний период… Это был просто пример, как это может быть, — отреагировал Фаттахов.





Рустам Минниханов отметил, что задача министерства сейчас — за 3 года привести в порядок максимальное количество детских лагерей, а не создать условия в одном



— Пример хороший. Но вы сделайте то, что я вам поручил. Мы готовим трехлетнюю программу, где это? Вот я сейчас пришел — где ваша программа? Я вам поручил по Арску — где? Нету. Чем ты занимаешься? Тебе было дано поручение: это и это сделать. Я же не против этих лагерей. Ты меня повез в один лагерь, показал. Я говорю, Дамир, давай мы сделаем вот это. Ты меня не слышишь, — сетовал президент.

Министр по делам молодежи пояснил, что по Арску подготовлен отдельный проект и попытался плавно свести тему на нет, рассказав, что глава Нижнекамска попросил продумать пространство Дома народного творчества, проект которого сейчас презентуют. Но не тут-то было — глава республики не закончил.

— Я немножко эмоционально высказался, потому что нам со следующего года надо запустить трехлетнюю программу реконструкции лагерей. Она не готова. Вообще, — заявил Минниханов и извинился перед авторами проекта «Эко лагерь», попутно высоко оценив их работу.

Он также еще раз отметил, что было бы неплохо проработать проект республиканского центра в Арске.

Слушать и слышать

Выслушав-таки после этого презентацию Дома народного творчества в Нижнекамске, президент Татарстана начал говорить уже в более мягкой форме. Так, он отметил важность таких встреч и назвал подготовленные проекты интересными. По его словам, необходимо перестроить отношение людей к структурным преобразованиям.

— Люди, куда бы они не пришли, должны понимать, куда они должны двигаться. Поэтому однозначно, для наших коллег — глав администраций, министров сегодня очень интересные презентации. Мое замечание было не в плане того, что там что-то плохо. Но у нас есть ряд серьезных вещей, которые мы должны реализовать в ближайшее время, — сказал Минниханов.

В случае с реорганизацией дворцов культуры в Казани, по его словам, нужно услышать местное население и рационально это описать. Правда, параллельно с обновлением необходимо менять «наших людей», иначе получится, что инвестированные в проекты средства будут просто «закопаны».

Наталия Фишман в рамках презентации проекты не комментировала, выполняя скорее роль модератора

Парки делать научились, теперь дело за социалкой

Помощник президента Наталия Фишман в рамках презентации проекты не комментировала, выполняя скорее роль модератора. После ее окончания в разговоре с корреспондентом «Реального времени» она назвала запросы «молодежного» министерства грамотными и внятными. Для участников воркшопа задача переосмыслить объекты молодежной инфраструктуры оказалась более интересной, чем проектировка открытых общественных пространств. А все потому, что последние татарстанские архитекторы делать уже умеют. Собеседница издания отмечает, что ответом на вопрос, научились ли в Татарстане проектировать, является результат федерального конкурса, по итогам которого республика забрала пятую часть призового фонда.

— Практические навыки в любом случае ценнее теоретических. Есть ощущение, что те люди, которые раньше преподавали, как проектировать общественные пространства, уже про это во многом знают меньше, просто потому, что у ребят десятки реализованных объектов, — говорит Фишман.

По ее словам, как и в случае с парками, они пытаются выстроить тип взаимодействия людей, не ограничиваясь лишь формальным благоустройством.

— Мы же как раньше парки делали — прямые дорожки, которые красиво смотрятся с высоты птичьего полета, кованные чугунные скамейки, фонари и урны — это было наше представление о парке. По большому счету, как мы его в существенной степени модернизировали, так же необходимо модернизировать работу с социальными объектами. Более того, я могу сказать честно, мне это интересно и приятно, потому что это то, чем я занималась в Москве — в кейсе с библиотеками достаточно успешно, — отметила помощник президента.

Вместе с тем, она еще раз отмечает, что главная цель воркшопа — образовательная. А тот факт, что многие из представленных в прошлые годы проектов были реализованы — это приятный бонус.

1 / 28 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов