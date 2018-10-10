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Минниханов предложил восстановить памятник Орджоникидзе в Соцгороде

21:36, 10.10.2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил восстановновить памятник Серго Орджоникидзе в Соцгороде. Об этом он заявил во время посещения исторического квартала в казанском микрорайоне.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, речь идет о восстановлении памятника из более долговечного материала и установлении его на прежнем месте.

В конце прошлого года стало известно, что власти Казани вернут на место гипсовый памятник Серго Орджоникидзе в декабре 2018 года. Он был демонтирован еще в 2016 году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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