Рамиль Сабитов — Муртаза из «Зулейхи»: «Это история про мои корни — бабушек и дедушек»

Актёр рассказал о впечатлениях от книги Гузель Яхиной и предстоящих съемках

Стали известны актеры, которые исполнят роль Муртазы и Упырихи в сериале «Зулейха открывает глаза», съемками которого занимается кинокомпания «Русское». Сериал покажут на телеканале «Россия-1», в конце августа в Перми должны стартовать съемки. Эксклюзивными подробностями с «Реальным временем» поделился исполнитель роли Муртазы — Рамиль Сабитов.

«Это про мои корни»

Продюсеры сериала «Зулейха открывает глаза» раскрыли интригу о том, кто сыграет еще двух главных персонажей картины — супругу и свекровь Зулейхи. Так, роль Муртазы исполнит российский актер театра и кино, татарин по национальности Рамиль Сабитов. Артист родился в Ульяновской области, затем семья переехала в Татарстан в Набережные Челны. Рамиль закончил Ярославское театральное училище, позже режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в Тверском ТЮЗе, «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева. Снимался в фильмах «Бухта Филиппа», «Охота на пиранью», «Апостол» и другие.

Роль Упырихи сыграет заслуженная артистка России и Татарстана Роза Хайруллина. Актриса родилась в Норильске, окончила Казанское театральное училище, после чего ее пригласили сразу пять театров, но она выбрала Казанский ТЮЗ, в котором работала до 1996 года. В 2009 году вошла в труппу театра-студии Олега Табакова.

Роль Упырихи сыграет заслуженная артистка России и Татарстана Роза Хайруллина. Фото rustars.tv



«Реальному времени» удалось связаться с исполнителем роли Муртазы и поговорить с ним о будущих съемках.

— Два года назад я прочитал книгу, она не могла не понравиться, потому что, во-первых, я татарин. Во-вторых, это история про мои корни — бабушек и дедушек. История, связанная с кровью, национальностью, то есть она близка мне и понятна. Я тоже думал, как эту вещь будут ставить. Когда читал «Зулейху», не думал, что пригласят играть Муртазу. Потому что Муртаза описан огромным мужчиной, каким я его увидел. Когда мне позвонили, я был в Пушкинских Горах. Вдруг мне позвонил кастинг-директор и говорит: «Рамиль, мы хотим вас пригласить на пробы в такой-то проект». Я очень обрадовался и спрашиваю, на какую роль? На Муртазу. Я удивился, потому что я себя никогда не видел в этой роли. Тем не менее я попал на кастинг, встретился с Егором Анашкиным, мы с ним очень хорошо поговорили, он прекрасный режиссер, рассказал, что хочет, — вспоминает историю попадания в проект Рамиль Сабитов.

На кастинге не обошлось без смешных эпизодов.

— Есть сцена, когда Муртаза рубит топором корову. Тяжелый момент, он делает это, чтобы его не забирали. Я взял на пробы реальный топор у соседа, он тогда делал ремонт. Но в Москве шел чемпионат мира, ехать по городу с топором было опасно. Я понимал, что если попаду, буду объяснять, что еду на пробы, вообще могут счесть за сумасшедшего. Пришлось с ним как-то пробираться, не знаю, как, но я не попался. К счастью, пробрался и уже тогда понял, что удача светит. Потом пришел на пробы, режиссер говорит, что здесь надо взять какую-то палку, мол, я буду рубить топором. Я говорю, зачем палку, у меня топор есть. Егор так на меня смотрит, говорит: нет, не надо. Но я же артист! Уже проходя мимо, режиссер сказал, что первый раз видит, чтобы артист с топором пришел на пробы, — вспоминает Сабитов.

Эскиз декораций к сериалу «Зулейха открывает глаза». Предоставлен кинокомпанией «Русское»

С его слов, через какое-то время ему позвонили и сказали, что утвердили.

— Я уже знал, что Чулпан будет играть, это носилось в воздухе. Когда узнал, кто будет играть Упыриху, очень обрадовался. Она тоже описана огромной, но режиссер увидел ее по-своему. Мне кажется, единственная, кто по духу может сыграть Упыриху, — Роза Хайруллина. А Чулпан — это наше все, не только татарское, но и русское, — говорит актер.

Возможные расхождения сценария с книгой комментировать не стал, но подробно рассказал о своем видении роли и о работе с Чулпан Хаматовой.

— Непросто сыграть Муртазу. У меня очень хорошие партнеры, когда они хорошие и сильнее тебя, а они у меня звезды, мне будет легче играть. Не потому, что буду плыть по течению.

С Чулпан снимался в маленькой роли в фильме «Маяковский», играл любовника Лили Брик. Помню, когда присел рядом с Чулпан, дальше понял, что играть ничего не нужно. Она настолько излучала некий свет и направление, что я попал под ее магию, даже не думал, как играть, на это надеюсь и сейчас. Знаю, что такой партнер — это счастье. Как сыграть, режиссер объяснит, у меня есть свое представление. Это необычный герой. У него тайна рождения, тайна выживания — остался жив благодаря тому, что его мама погубила других детей. Она его кормила молоком, а они умерли. И еще есть страшный момент — не кормила ли она его мясом братьев и сестер? Когда думаешь об этих вещах, волосы встают дыбом, — признается исполнитель Муртазы.



«Чулпан — это наше все, не только татарское, но и русское», — говорит актер. Фото Олега Тихонова

Интерес к истории

Как только он узнал об утверждении на роль, то поневоле стал больше интересоваться историей собственного рода.

— Старший брат рассказал, что наш прадед был зажиточным крестьянином, у него были обозы с сеном. Об этом узнал, когда меня утвердили на роль, стал больше интересоваться корнями, брат очень много рассказал, ему рассказывала бабушка, он мне передал. А отец был уже председателем колхоза, получается, мы были с двух сторон, — считает Сабитов.

С критикой романа он согласен не во всем.

— Знаком с людьми, которые критикуют книгу, имел разговоры в татарском обществе. Одни в восторге, другие говорят, что это не наш путь. Я поражен красотой вещи, образами — таких не видел. Такой язык, характеры, сцены страшные, например, когда они тонут, находят ключ, а там решетка. Очень сильный роман. Я не праведник, чтобы говорить — это да, а это нет. Для меня важно эстетическое восприятие, я художник, актер. Мое право не судить, а сделать образ таким, чтобы люди, которые смотрят, поверили, но это будет непросто. Очень бы хотел познакомиться с Гузель Яхиной, для меня эта книга — возможность с ней познакомиться, — признался актер.

Эскиз декораций к сериалу «Зулейха открывает глаза». Предоставлен кинокомпанией «Русское»

Прекрасная песня о татарской женщине

Сейчас он находится в Башкирии на других съемках. Знает, что здесь поставили спектакль по книге, но уверенно говорит, что пока сам не сыграет роль, ничего по роману не будет смотреть.

— Это прекрасная песня о татарской женщине, в ней есть и слезы, и радость. Не знаю, почему некоторые не принимают. В этой вещи есть зерно света, это самое главное, — снова вернулся к роману Сабитов.

Связаться с исполнительницей роли Упырихи Розой Хайруллиной пока не удалось. PR-директор кинокомпании «Русское» Екатерина Воронцова рассказала, что съемки стартуют в конце августа.



«Очень бы хотел познакомиться с Гузель Яхиной, для меня эта книга — возможность с ней познакомиться», — признался Рамиль Сабитов. Фото Романа Хасаева

— Съемочный процесс начинается в Перми, в сентябре съемки стартуют в Татарстане. Планируется, что на фестиваль «Аксенов-фест» приедет Гузель Яхина, которая также посетит съемочную площадку и увидит, как воплотились ее пожелания. Поселок Семрук в Лаишево готов полностью, — отметила Воронцова.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов