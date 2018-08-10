Рамиль Сабитов — Муртаза из «Зулейхи»: «Это история про мои корни — бабушек и дедушек»
Актёр рассказал о впечатлениях от книги Гузель Яхиной и предстоящих съемках
Стали известны актеры, которые исполнят роль Муртазы и Упырихи в сериале «Зулейха открывает глаза», съемками которого занимается кинокомпания «Русское». Сериал покажут на телеканале «Россия-1», в конце августа в Перми должны стартовать съемки. Эксклюзивными подробностями с «Реальным временем» поделился исполнитель роли Муртазы — Рамиль Сабитов.
«Это про мои корни»
Продюсеры сериала «Зулейха открывает глаза» раскрыли интригу о том, кто сыграет еще двух главных персонажей картины — супругу и свекровь Зулейхи. Так, роль Муртазы исполнит российский актер театра и кино, татарин по национальности Рамиль Сабитов. Артист родился в Ульяновской области, затем семья переехала в Татарстан в Набережные Челны. Рамиль закончил Ярославское театральное училище, позже режиссерский факультет ГИТИСа. Работал в Тверском ТЮЗе, «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева. Снимался в фильмах «Бухта Филиппа», «Охота на пиранью», «Апостол» и другие.
Роль Упырихи сыграет заслуженная артистка России и Татарстана Роза Хайруллина. Актриса родилась в Норильске, окончила Казанское театральное училище, после чего ее пригласили сразу пять театров, но она выбрала Казанский ТЮЗ, в котором работала до 1996 года. В 2009 году вошла в труппу театра-студии Олега Табакова.
«Реальному времени» удалось связаться с исполнителем роли Муртазы и поговорить с ним о будущих съемках.
— Два года назад я прочитал книгу, она не могла не понравиться, потому что, во-первых, я татарин. Во-вторых, это история про мои корни — бабушек и дедушек. История, связанная с кровью, национальностью, то есть она близка мне и понятна. Я тоже думал, как эту вещь будут ставить. Когда читал «Зулейху», не думал, что пригласят играть Муртазу. Потому что Муртаза описан огромным мужчиной, каким я его увидел. Когда мне позвонили, я был в Пушкинских Горах. Вдруг мне позвонил кастинг-директор и говорит: «Рамиль, мы хотим вас пригласить на пробы в такой-то проект». Я очень обрадовался и спрашиваю, на какую роль? На Муртазу. Я удивился, потому что я себя никогда не видел в этой роли. Тем не менее я попал на кастинг, встретился с Егором Анашкиным, мы с ним очень хорошо поговорили, он прекрасный режиссер, рассказал, что хочет, — вспоминает историю попадания в проект Рамиль Сабитов.
На кастинге не обошлось без смешных эпизодов.
— Есть сцена, когда Муртаза рубит топором корову. Тяжелый момент, он делает это, чтобы его не забирали. Я взял на пробы реальный топор у соседа, он тогда делал ремонт. Но в Москве шел чемпионат мира, ехать по городу с топором было опасно. Я понимал, что если попаду, буду объяснять, что еду на пробы, вообще могут счесть за сумасшедшего. Пришлось с ним как-то пробираться, не знаю, как, но я не попался. К счастью, пробрался и уже тогда понял, что удача светит. Потом пришел на пробы, режиссер говорит, что здесь надо взять какую-то палку, мол, я буду рубить топором. Я говорю, зачем палку, у меня топор есть. Егор так на меня смотрит, говорит: нет, не надо. Но я же артист! Уже проходя мимо, режиссер сказал, что первый раз видит, чтобы артист с топором пришел на пробы, — вспоминает Сабитов.
С его слов, через какое-то время ему позвонили и сказали, что утвердили.
— Я уже знал, что Чулпан будет играть, это носилось в воздухе. Когда узнал, кто будет играть Упыриху, очень обрадовался. Она тоже описана огромной, но режиссер увидел ее по-своему. Мне кажется, единственная, кто по духу может сыграть Упыриху, — Роза Хайруллина. А Чулпан — это наше все, не только татарское, но и русское, — говорит актер.
Возможные расхождения сценария с книгой комментировать не стал, но подробно рассказал о своем видении роли и о работе с Чулпан Хаматовой.
— Непросто сыграть Муртазу. У меня очень хорошие партнеры, когда они хорошие и сильнее тебя, а они у меня звезды, мне будет легче играть. Не потому, что буду плыть по течению.
С Чулпан снимался в маленькой роли в фильме «Маяковский», играл любовника Лили Брик. Помню, когда присел рядом с Чулпан, дальше понял, что играть ничего не нужно. Она настолько излучала некий свет и направление, что я попал под ее магию, даже не думал, как играть, на это надеюсь и сейчас. Знаю, что такой партнер — это счастье. Как сыграть, режиссер объяснит, у меня есть свое представление. Это необычный герой. У него тайна рождения, тайна выживания — остался жив благодаря тому, что его мама погубила других детей. Она его кормила молоком, а они умерли. И еще есть страшный момент — не кормила ли она его мясом братьев и сестер? Когда думаешь об этих вещах, волосы встают дыбом, — признается исполнитель Муртазы.
Интерес к истории
Как только он узнал об утверждении на роль, то поневоле стал больше интересоваться историей собственного рода.
— Старший брат рассказал, что наш прадед был зажиточным крестьянином, у него были обозы с сеном. Об этом узнал, когда меня утвердили на роль, стал больше интересоваться корнями, брат очень много рассказал, ему рассказывала бабушка, он мне передал. А отец был уже председателем колхоза, получается, мы были с двух сторон, — считает Сабитов.
С критикой романа он согласен не во всем.
— Знаком с людьми, которые критикуют книгу, имел разговоры в татарском обществе. Одни в восторге, другие говорят, что это не наш путь. Я поражен красотой вещи, образами — таких не видел. Такой язык, характеры, сцены страшные, например, когда они тонут, находят ключ, а там решетка. Очень сильный роман. Я не праведник, чтобы говорить — это да, а это нет. Для меня важно эстетическое восприятие, я художник, актер. Мое право не судить, а сделать образ таким, чтобы люди, которые смотрят, поверили, но это будет непросто. Очень бы хотел познакомиться с Гузель Яхиной, для меня эта книга — возможность с ней познакомиться, — признался актер.
Прекрасная песня о татарской женщине
Сейчас он находится в Башкирии на других съемках. Знает, что здесь поставили спектакль по книге, но уверенно говорит, что пока сам не сыграет роль, ничего по роману не будет смотреть.
— Это прекрасная песня о татарской женщине, в ней есть и слезы, и радость. Не знаю, почему некоторые не принимают. В этой вещи есть зерно света, это самое главное, — снова вернулся к роману Сабитов.
Связаться с исполнительницей роли Упырихи Розой Хайруллиной пока не удалось. PR-директор кинокомпании «Русское» Екатерина Воронцова рассказала, что съемки стартуют в конце августа.
— Съемочный процесс начинается в Перми, в сентябре съемки стартуют в Татарстане. Планируется, что на фестиваль «Аксенов-фест» приедет Гузель Яхина, которая также посетит съемочную площадку и увидит, как воплотились ее пожелания. Поселок Семрук в Лаишево готов полностью, — отметила Воронцова.
комментарии
Садомазохистка Зулейха . Слов нет.
Пугает "величие" Чулпан Хаматовой , для роли Зулейхи. Если сможет сыграть именно ту Зулейху , ковычки можно убирать .!
Удачи всем