Движение возле КФУ ограничат из-за съемок «Зулейха открывает глаза»

Центральный вход в главное здание Казанского федерального университета закроют из-за съемок сериала «Зулейха открывает глаза».

Вместо центрального входа будут открыты три входа в главное здание КФУ со двора, говорится в сообщении пресс-службы КФУ. Временные ограничения будут действовать с 7 часов 5 октября до 7 часов 8 октября.

Напомним, главное здание Казанского федерального университета и прилегающая территория станут одной из основных локаций для съемок сериала.



Ранее сообщалось, что в Казани на время съемок фильма «Зулейха открывает глаза» будет ограничено движение по улице Кремлевской.