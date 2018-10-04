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Движение возле КФУ ограничат из-за съемок «Зулейха открывает глаза»

17:48, 04.10.2018
Движение возле КФУ ограничат из-за съемок «Зулейха открывает глаза»
Фото: kpfu.ru

Центральный вход в главное здание Казанского федерального университета закроют из-за съемок сериала «Зулейха открывает глаза».

Вместо центрального входа будут открыты три входа в главное здание КФУ со двора, говорится в сообщении пресс-службы КФУ. Временные ограничения будут действовать с 7 часов 5 октября до 7 часов 8 октября.

Напомним, главное здание Казанского федерального университета и прилегающая территория станут одной из основных локаций для съемок сериала.

Ранее сообщалось, что в Казани на время съемок фильма «Зулейха открывает глаза» будет ограничено движение по улице Кремлевской.

ОбществоКультура Татарстан
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