Зулейха вернулась на Каму: «Чулпан Хаматова была бы известна на весь мир не меньше Мерил Стрип»

В Лаишево начались съемки сериала по самой нашумевшей в Татарстане и получившей широкое признание в мире книге Гузель Яхиной

Фото: Олег Тихонов

В Лаишево на берегу Камы до октября продлятся съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Корреспондент «Реального времени» своими глазами понаблюдала съемочный процесс и пообщалась с актерами, среди которых — Александр Баширов, которого зрители увидят в роли уголовника Горелова, и Евгений Морозов, которому досталась роль Ивана Игнатова. О рефлексии актеров на написанную Гузель Яхиной историю, трудоемком процессе создания образов героев и поиске подходящих типажей, которые находятся совсем не в сфере в кино, а среди простых людей Пермского края — в нашем материале.

«Нелегко играть человека, который пачками убивал людей»

Для съемок сериала кинокомпании «Русское» по мотивам книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» на берегу Камы в Лаишевском районе специально построили поселок Семрук. С мая по август там выросли несколько деревянных домов, школа, столовая и дом культуры. К моменту приезда корреспондента «Реального времени» только готовились к съемкам, а на улице, сидя на стуле, ожидал начала работы советский и российский актер и кинорежиссер Александр Баширов. Ему в многосерийном фильме досталась роль уголовника и, мягко говоря, не очень хорошего человека — Горелова. Впрочем, подробнее об этом он расскажет попозже.

В вагончике рядом готовился к съемкам молодой российский актер Евгений Морозов, который играет в фильме одного из главных героев — Ивана Игнатова. Актер оказался очень приятным в общении и в свои свободные пару минут, обдумывая каждое слово, рассказал о своем отношении к написанной Гузель Яхиной истории.

С мая по август там выросли несколько деревянных домов, школа, столовая и дом культуры



Морозов пришел на пробы, будучи знакомым только с режиссером киноленты Егором Анашкиным, и уже там узнал, что в проекте будут участвовать Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий и другие уважаемые актеры. Уже после этого он прочел весь сценарий и пошел в магазин за книгой. Чтобы получше узнать героя и проникнуться тем временем, Евгений Морозов стал изучать биографии и интервью людей, которые были в ГУЛАГе, стал больше читать о Сталине.

— Время было ужасное. Не дай бог, повторится даже десятая часть того, что происходило. Я очень рад, что канал «Россия 1» за это взялся и хочет показать, как все было, чтобы всем, кто считает, что Сталин был хорошим менеджером, потом стало стыдно за свои мысли. И, конечно, нелегко играть человека, который пачками убивал людей, начиная лет с 16—17, — поделился актер.

Не про убийства, а о людях

Обсуждая проект с главным режиссером Анашкиным, Морозов спросил его, о чем они будут снимать фильм? По его собственному мнению, это фильм не про кровь и убийства. В тот раз режиссер ответил, что они будут снимать фильм про людей.

— Тогда стало интересно, потому что, по сути, это история про мужчину и женщину в таких ужасных обстоятельствах. Но мужская суть никуда не делась. Как и сегодня, я вижу в мужчинах и в себе в том числе это отражение — мужчине важно найти правильную женщину, иначе он всю жизнь будет бродить по лесам бешеным лосем, что с нами часто и происходит, если мы не находим любовь и свою женщину, которая отразит все твои недостатки. Это сложно, ты их должен будешь принять и, приняв их, дальше жить в радость, — рассуждает Морозов.

По видению Морозова, «Зулейха открывает глаза» — это история не про убийства, а про мужчину и женщину, про последствия нехватки любви

Таким образом, по его видению, «Зулейха открывает глаза» — это история не про убийства, а про мужчину и женщину, про последствия нехватки любви. Впрочем, и все, что делал Сталин, актер называет историей недолюбленного мужчины, проводя параллель со своим героем.

— Это история очень недолюбленного мужчины, у которого не было папы. У него была мама, которая, как он считает, его не любила. Он пошел доказывать самому себе, что достоин любви. Он доказывал себе таким ужасным образом, убивая пачками людей, — продолжает актер.

Зулейха, которую играет Чулпан Хаматова, на его взгляд, ведет себя с Игнатовым очень правильно. Благодаря ей, по его мнению, герой очищается, хотя и не может замолить грехи за всех убитых им людей.

Участие в проекте Евгений Морозов называет новым этапом в своей карьере и вообще в жизни, поскольку все приходится пропускать через себя. Ценным для него стал и опыт работы с Чулпан Хаматовой и другими уважаемыми актерами.

— Я считаю, что она одна из лучших актрис современности. Просто у нас нет Голливуда, иначе Чулпан Хаматова была бы известна на весь мир не меньше Мерил Стрип, на мой взгляд. Она гениальная актриса. Тут, в принципе, такой актерский состав, что соврать невозможно. Они настолько все живые, глубокие, что я «купаюсь». Мои мечты сбылись — сниматься с Сергеем Васильевичем [Маковецким], с Ромой Мадяновым, с Александром Сириным, Александром Николаевичем Башировым, с Чулпан [Хаматовой], — рассказал собеседник издания.

«Людям нравятся почему-то мои отрицательные герои. Все радуются, когда видят меня в жизни, — странное состояние», — признался Александр Баширов

Баширов-«бандюган», столь любимый народом

После недолгого общения актеров увезли на съемочную площадку. В этот день снимали эпизод в землянке, где переселенцам приходилось копать землю котелками — на всех была всего одна лопата. В процессе, помимо актеров, было задействовано порядка 50—60 человек — по словам самих сотрудников кинокомпании «Русское», количество весьма приличное. На площадке царила на первый взгляд хаотичная, но после получасового пребывания уже понятная атмосфера — каждый занимался своим делом, а в перерывах шутил, общался или даже собирал грибы.

До того, как включились камеры, удалось немного пообщаться с Александром Башировым. По материнской линии, кстати, у него есть родственники — сибирские татары, и этому роду уже 700 лет. Простой, но весьма своеобразный, без всяких звездных замашек, он отвечал на любые вопросы, но здесь важно, как именно актер это делал. В ходе общения казалось, что деятель кино — на самом деле уголовник и бандюган, каким его помнят по многим ролям. Тогда удалось выяснить, что Александр Николаевич вообще планировал жить при коммунизме, но, как известно, не вышло.

Сценарии и книги, на основе которых снимаются фильмы с его участием, актер не читает принципиально. «Зулейха открывает глаза» исключением не стала.

— Я хочу быть пластилином в руках талантливого режиссера и радовать общество подонками, которых я играю, понимаете. Людям нравятся почему-то мои отрицательные герои. Все радуются, когда видят меня в жизни, — странное состояние, — признался Александр Баширов. Правда, насколько серьезно он все это говорил, так до конца и осталось непонятным.

На площадке царила на первый взгляд хаотичная, но после получасового пребывания уже понятная атмосфера — каждый занимался своим делом, а в перерывах шутил, общался или даже собирал грибы

Как в Перми пригласили на съемки не актера

Помимо звездных российских актеров в проекте участвуют казанские. Например, на роль сына Зулейхи Юсуфа в разные периоды его жизни пригласили двух мальчиков из Казани. С ними пообщаться не удалось, но на самой съемочной площадке поговаривают, что они удивительным образом похожи друг на друга. Помимо этого, некоторых из персонажей нашли совсем в другом регионе — в Перми, где проходит часть съемок. Таким человеком, например, стал Алексей Онофричук, который играет роль второго плана — рыбака Луки.

— Я вообще не актер! Мне 2 августа позвонили. Из Перми я — плыл по Каме, путешествовал, звонят, говорят, что им надо безрукого артиста на роль. В Федерации спорта инвалидов дали мой телефон — и все. Встретился с Егором [Анашкиным], он говорит, подходящего артиста найти не могут, потому что надо будет постоянно прятать руки во время съемок, а это проблемы. Я предупредил, что никакой не актер, а они сказали, будешь учиться, — скромно, немного стесняясь, рассказал мужчина и признался, что он сейчас находится, будто во сне.

Вжиться в роль, по его словам, было несложно.

— Костюм надел, походил и привык. Первая сцена была самой сложной, она эмоциональная, на моих глазах тонет жена с ребенком. Я сорвал глотку себе, горло, но ничего. Все отошло, прошло. Ну, я себя не видел на экране, даже не представляю. Но режиссер видит, он доволен, а значит, я доволен, — просто говорит мужчина и, откликаясь на зов, уходит на съемочную площадку.

Грим трудности и печали

За образами актеров скрывается многочасовая работа костюмеров и гримеров. В данном случае лицом и волосами героев занимается художник по гриму Михаил Вигдоров. Он говорит, что в среднем грим занимает один час времени, пластический больше — 2,5—3 часа, но и это немного, поскольку иногда его делают до 8 часов. Больше всего времени занимает внешний вид главных женских персонажей. Например, для Упырихи, которую играет Роза Хайруллина, используется пластический грим. Ее образ гример называет одним из интереснейших и, описывая ее, использует такие прилагательные, как запоминающаяся и пронзительная.

«У нас грим у большинства поселенцев — это фактура. Это не грязь, не загар, а что-то среднее — состояние и цвет кожи, когда человек работает тяжело, занимается тем, чем никогда не занимался и к чему не приспособлен», — объясняет Михаил Вигдоров

Слова Михаила Вигдорова о причинах его участия в проекте подтверждают, что случайных людей на нем нет.

— Честно говоря, я пошел на этот проект только из-за материала и в помощь режиссеру, с которым уже работал. Этот материал, как и многие исторические произведения, имеет очень серьезную подоплеку. Хочется, чтобы люди поняли, что ничего не меняется, а меняться должно. Что это абсолютно политическое произведение, которое имеет стопроцентный отклик в нынешней действительности, — говорит гример. — Сложно создать реалии того времени, потому что их уже не для кого создавать. Это все равно адаптация для современного поколения, особенно для молодежи. Например, мы делаем стрижки и прически примерно того времени, но они немного ближе к настоящему, чтобы современная молодежь имела даже не представление о том, о чем не может иметь представление, потому что многого из того сейчас нет вообще, а чтобы она имела какую-то связь с тем, что видит.

По его словам, они стараются приблизить внешний вид актеров к действительности, сохранив исторический налет.

— У нас грим у большинства поселенцев — это фактура. Это не грязь, не загар, а что-то среднее — состояние и цвет кожи, когда человек работает тяжело, занимается тем, чем никогда не занимался и к чему не приспособлен. Это просто слова. Но если представить, лесорубы — это серьезнейшая профессия, в которой голыми руками и топором работать очень тяжело. Поэтому это грим трудности и печали, — объясняет Михаил Вигдоров.

До октября съемки сериала «Зулейха открывает глаза» продолжатся в Лаишево, после чего их перенесут снова в Пермский край. Премьеру покажет телеканал «Россия 1».

1 / 38 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов