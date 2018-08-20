Сергей Маковецкий и Александр Баширов сыграют в сериале «Зулейха открывает глаза»

Кинокомпания «Русское» завершила кастинг главных героев сериала «Зулейха открывает глаза». Как сообщила пиар-служба компании, кроме Чулпан Хаматовой, которая исполнит главную роль в новом проекте телеканала «Россия 1», в картине сыграют и другие известные российские киноактеры.

«Профессора Лейбе сыграет Сергей Маковецкий, чопорную Изабеллу — Елена Шевченко, а ее супруга Константина Арнольдовича – Александр Сирин. Евгений Морозов предстанет в образе красноармейца Игнатова, а Юлия Пересильд превратится в роковую красавицу Настасью. Роль Муртазы — мужа Зулейхи — досталась Рамилю Сабитову, а Упыриху возьмет на себя Роза Хайруллина. Александр Баширов станет жуликоватым Гореловым, а Дмитрий Куличков — художником Иконниковым. Ну а роль сотрудника НКВД Зиновия Кузнеца исполнит Роман Мадянов», — говорится в сообщении пиар-службы кинокомпании «Русское».

Также сообщается, что съемки сериала «Зулейха открывает глаза» начнутся в Пермском крае в конце августа 2018 года, а затем продолжатся на территории Татарстана.

Напомним, «Реальное время» уже пообщалось с исполнителем роли Муртазы — Рамилем Сабитовым