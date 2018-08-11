Третий лишний. Спикер гордумы не попал в шорт-лист кандидатов в мэры Ижевска

Члены комиссии и участники конкурса поделились мнениями по поводу итогов конкурса по отбору кандидатов на пост главы столицы Удмуртии

Конкурсная комиссия сегодня определила двух финалистов, из которых депутаты городской думы Ижевска на ближайшей сессии 20 августа выберут нового мэра города. При этом, чтобы не рисковать, в шорт-лист не стали включать председателя гордумы Олега Гарина, имеющего достаточно мощную поддержку в среде депутатов. Как оценивают результаты члены комиссии, участники конкурса и сторонние наблюдатели — в материале «Реального времени».

Два финалиста

Результаты конкурса журналистам обещали сообщить в 15.00, но заседание комиссии затянулось еще на час. Еще с утра отменили встречу главы Удмуртии Александра Бречалова со всеми 13 претендентами на пост главы Ижевска.

Сообщить итоги к журналистам вышел руководитель администрации главы и правительства УР, председатель конкурсной комиссии Сергей Смирнов. По его словам, члены комиссии решили, что в финал выйдут только двое участников, набравших больше всего баллов. По условиям конкурса, депутатам должны представить не менее двух кандидатов, при этом некоторые наблюдатели не исключали возможность, что в финал попадут все-таки трое.

Однако создавать интригу члены комиссии не стали. Для рассмотрения на сессию гордумы предложат только двоих — советника главы Удмуртии по инвестициям, совладельца сети салонов красоты Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Они набрали соответственно 491 и 418 баллов.

Михаил Черемных и Константин Сунцова набрали соответственно 418 и 491 балл. Фото udmpravda.ru



Как на экзамене

Именно Сунцова и Черемных Александр Бречалов несколько раз называл наиболее перспективными кандидатами. При этом назначенный сразу после подачи заявки на этот конкурс советником главы УР Константин Сунцов в последний месяц стал частым гостем в администрации города, посещал различные совещания, касающиеся экономического развития Ижевска, что многие восприняли, как этап ознакомления возможного будущего мэра с состоянием дел в городском хозяйстве. В итоге эксперты «Реального времени» включили Сунцова в топ-75 элиты Удмуртии.

— Я выступал перед 15-тысячной аудиторией, а тут 12 человек, и ты волнуешься, как на экзамене, — поделился впечатлениями с журналистами после объявления результатов Константин Сунцов, — совсем другой формат, потому что ты понимаешь, за что будешь отвечать в дальнейшем — почти за 650 тысяч человек. Это большая ответственность для меня пройти в финал, но тем не менее ничего еще не решено, не определено. Я будут продолжать работать в качестве советника главы УР, буду готовиться к выступлению перед депутатами.

— Комиссия была очень заинтересована, как мне показалось, в том, что мы предлагали, — отметил Михаил Черемных. — Это скорее не экзамен был, а презентация собственного взгляда и готовность услышать, задать вопросы. Это были действительно содержательные вопросы.

Он отметил, что мэр города — должность в первую очередь политическая, но в его команде должны быть крепкие хозяйственники. В качестве своих первых шагов в случае избрания мэром Черемных назвал желание собрать в городе хорошую интеллектуальную команду и думать про стратегию города на 25—50 лет вперед.

Константин Сунцов сказал, что хочет встретиться с более опытными руководителями города, в частности, с самым первым мэром Ижевска Анатолием Салтыковым, выстраивать более тесные взаимоотношения с депутатами, а также сделать так, чтобы городская власть могла получать качественную обратную связь от жителей.

«Зачем расстраиваться?»

Другие участники конкурса выходили из зала заседаний гордумы, где заседала комиссия, также в хорошем расположении духа, понимая предсказуемость итогов.

— Зачем расстраиваться? Я считаю, что конкурс прошел на хорошем уровне, достаточно серьезные были разработаны программы, — сказал журналистам один из кандидатов — представитель КПРФ Владимир Чепкасов. — Фактически жители Ижевска смогли ознакомиться с позицией кандидатов, ведь главное для меня было довести свою точку зрения по ситуации в Ижевске, обозначить проблемы, которые существуют, и как их решать.

Его коллега по партии — руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска и член конкурсной комиссии Мария Бобылева для себя отметила пятерку сильных кандидатов, которые лучше всего смогли презентовать свои программы. Это Сунцов, Черемных, Гарин, Чепкасов и замдиректора филиала РАНХиГС Максим Тенсин. Она добавила, что работа комиссии прошла хорошо, претензий никаких нет.

«Данная ситуация не так уж и плоха для Гарина»

Другой член комиссии — представитель главы Удмуртии, доктор экономических наук Олег Боткин сообщил, что предлагал определить троих финалистов, а не двоих.

— Мое предложение было оставить три кандидатуры, и это было бы справедливо, потому что между вторым и третьим местом была небольшая разница в баллах, — сказал Боткин. — Но большинством голосов комиссия поддержала две кандидатуры. За тройку было 4 члена комиссии, и за двойку – 8 членов комиссии.

Олег Гарин набрал 415 баллов. При этом, как отмечают наблюдатели, выводить его в финал не стали из-за возможных рисков возникновения конфликтной ситуации с депутатами.

— Непрохождение Гарина в финал исключило риск конфликта между депутатами гордумы Ижевска и республиканской властью, — говорит политконсультант Марат Хамидуллин. — Гарин, как известно, имеет хорошую поддержку, пусть и не публичную, среди депутатов. Поэтому шансы стать мэром одного из двух предложенных кандидатов Бречаловым могли значительно снизиться, пройди Гарин в финал. Возможно, было бы повторение можгинского сценария, где городская дума не смогла выбрать одного из кандидатов (два кандидата набрали равное количество голосов, один бюллетень был испорчен, — прим. ред.), и конкурс был признан несостоявшимся. С другой стороны данная ситуация не так уж и плоха для Гарина. Окажись он в случае конфликта на посту градоначальника Ижевска, то все шишки, связанные с ситуацией в городе, свалились бы на него, а как мы знаем Ижевск сейчас не в лучшем состоянии. Проблему с бюджетом просто так не решить за 2 года.

Именно на 2 года будет избран новый глава Ижевска. Предыдущий градоначальник Юрий Тюрин подал в отставку в начале мая.

Константин Труфанов политконсультант Никаких сюрпризов состоявшийся конкурс не принес. Еще после сорвавшегося июньского заседания комиссии стало понятно, что казавшийся реальным вариант перемещения председателя гордумы Олега Гарина в кресло главы Ижевска не сработает. Команда Бречалова поставила на нового фаворита — предпринимателя Константина Сунцова, которого за 2 месяца попытались сделать медийной фигурой. Безусловно, глава Удмуртии вправе определять, с кем ему работать на местах. В том числе и в Ижевске. Так было и при Волкове, и при Соловьеве. Нет ничего странного, что эта тенденция продолжилась и при Бречалове. В конце концов, отвечать за происходящее в республике именно ему и его команде. И подбирая в нее людей, Бречалов хочет быть в них уверен. Думаю, что депутаты гордумы 20 августа поддержат решение главы и проголосуют за Сунцова, несмотря на некое вольнодумство в их рядах. Вертикаль власти работает и в новых условиях.