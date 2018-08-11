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Третий лишний. Спикер гордумы не попал в шорт-лист кандидатов в мэры Ижевска

07:00, 11.08.2018

Члены комиссии и участники конкурса поделились мнениями по поводу итогов конкурса по отбору кандидатов на пост главы столицы Удмуртии

Третий лишний. Спикер гордумы не попал в шорт-лист кандидатов в мэры Ижевска Фото: day.org.ru

Конкурсная комиссия сегодня определила двух финалистов, из которых депутаты городской думы Ижевска на ближайшей сессии 20 августа выберут нового мэра города. При этом, чтобы не рисковать, в шорт-лист не стали включать председателя гордумы Олега Гарина, имеющего достаточно мощную поддержку в среде депутатов. Как оценивают результаты члены комиссии, участники конкурса и сторонние наблюдатели — в материале «Реального времени».

Два финалиста

Результаты конкурса журналистам обещали сообщить в 15.00, но заседание комиссии затянулось еще на час. Еще с утра отменили встречу главы Удмуртии Александра Бречалова со всеми 13 претендентами на пост главы Ижевска.

Сообщить итоги к журналистам вышел руководитель администрации главы и правительства УР, председатель конкурсной комиссии Сергей Смирнов. По его словам, члены комиссии решили, что в финал выйдут только двое участников, набравших больше всего баллов. По условиям конкурса, депутатам должны представить не менее двух кандидатов, при этом некоторые наблюдатели не исключали возможность, что в финал попадут все-таки трое.

Однако создавать интригу члены комиссии не стали. Для рассмотрения на сессию гордумы предложат только двоих — советника главы Удмуртии по инвестициям, совладельца сети салонов красоты Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Они набрали соответственно 491 и 418 баллов.

Михаил Черемных и Константин Сунцова набрали соответственно 418 и 491 балл. Фото udmpravda.ru

Как на экзамене

Именно Сунцова и Черемных Александр Бречалов несколько раз называл наиболее перспективными кандидатами. При этом назначенный сразу после подачи заявки на этот конкурс советником главы УР Константин Сунцов в последний месяц стал частым гостем в администрации города, посещал различные совещания, касающиеся экономического развития Ижевска, что многие восприняли, как этап ознакомления возможного будущего мэра с состоянием дел в городском хозяйстве. В итоге эксперты «Реального времени» включили Сунцова в топ-75 элиты Удмуртии.

— Я выступал перед 15-тысячной аудиторией, а тут 12 человек, и ты волнуешься, как на экзамене, — поделился впечатлениями с журналистами после объявления результатов Константин Сунцов, — совсем другой формат, потому что ты понимаешь, за что будешь отвечать в дальнейшем — почти за 650 тысяч человек. Это большая ответственность для меня пройти в финал, но тем не менее ничего еще не решено, не определено. Я будут продолжать работать в качестве советника главы УР, буду готовиться к выступлению перед депутатами.

— Комиссия была очень заинтересована, как мне показалось, в том, что мы предлагали, — отметил Михаил Черемных. — Это скорее не экзамен был, а презентация собственного взгляда и готовность услышать, задать вопросы. Это были действительно содержательные вопросы.

Он отметил, что мэр города — должность в первую очередь политическая, но в его команде должны быть крепкие хозяйственники. В качестве своих первых шагов в случае избрания мэром Черемных назвал желание собрать в городе хорошую интеллектуальную команду и думать про стратегию города на 25—50 лет вперед.

Константин Сунцов сказал, что хочет встретиться с более опытными руководителями города, в частности, с самым первым мэром Ижевска Анатолием Салтыковым, выстраивать более тесные взаимоотношения с депутатами, а также сделать так, чтобы городская власть могла получать качественную обратную связь от жителей.

«Зачем расстраиваться?»

Другие участники конкурса выходили из зала заседаний гордумы, где заседала комиссия, также в хорошем расположении духа, понимая предсказуемость итогов.

— Зачем расстраиваться? Я считаю, что конкурс прошел на хорошем уровне, достаточно серьезные были разработаны программы, — сказал журналистам один из кандидатов — представитель КПРФ Владимир Чепкасов. — Фактически жители Ижевска смогли ознакомиться с позицией кандидатов, ведь главное для меня было довести свою точку зрения по ситуации в Ижевске, обозначить проблемы, которые существуют, и как их решать.

Его коллега по партии — руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска и член конкурсной комиссии Мария Бобылева для себя отметила пятерку сильных кандидатов, которые лучше всего смогли презентовать свои программы. Это Сунцов, Черемных, Гарин, Чепкасов и замдиректора филиала РАНХиГС Максим Тенсин. Она добавила, что работа комиссии прошла хорошо, претензий никаких нет.

«Данная ситуация не так уж и плоха для Гарина»

Другой член комиссии — представитель главы Удмуртии, доктор экономических наук Олег Боткин сообщил, что предлагал определить троих финалистов, а не двоих.

— Мое предложение было оставить три кандидатуры, и это было бы справедливо, потому что между вторым и третьим местом была небольшая разница в баллах, — сказал Боткин. — Но большинством голосов комиссия поддержала две кандидатуры. За тройку было 4 члена комиссии, и за двойку – 8 членов комиссии.

Олег Гарин набрал 415 баллов. При этом, как отмечают наблюдатели, выводить его в финал не стали из-за возможных рисков возникновения конфликтной ситуации с депутатами.

— Непрохождение Гарина в финал исключило риск конфликта между депутатами гордумы Ижевска и республиканской властью, — говорит политконсультант Марат Хамидуллин. — Гарин, как известно, имеет хорошую поддержку, пусть и не публичную, среди депутатов. Поэтому шансы стать мэром одного из двух предложенных кандидатов Бречаловым могли значительно снизиться, пройди Гарин в финал. Возможно, было бы повторение можгинского сценария, где городская дума не смогла выбрать одного из кандидатов (два кандидата набрали равное количество голосов, один бюллетень был испорчен, — прим. ред.), и конкурс был признан несостоявшимся. С другой стороны данная ситуация не так уж и плоха для Гарина. Окажись он в случае конфликта на посту градоначальника Ижевска, то все шишки, связанные с ситуацией в городе, свалились бы на него, а как мы знаем Ижевск сейчас не в лучшем состоянии. Проблему с бюджетом просто так не решить за 2 года.

Именно на 2 года будет избран новый глава Ижевска. Предыдущий градоначальник Юрий Тюрин подал в отставку в начале мая.

  • Константин Труфанов

    Константин Труфанов политконсультант

    Никаких сюрпризов состоявшийся конкурс не принес. Еще после сорвавшегося июньского заседания комиссии стало понятно, что казавшийся реальным вариант перемещения председателя гордумы Олега Гарина в кресло главы Ижевска не сработает. Команда Бречалова поставила на нового фаворита — предпринимателя Константина Сунцова, которого за 2 месяца попытались сделать медийной фигурой. Безусловно, глава Удмуртии вправе определять, с кем ему работать на местах. В том числе и в Ижевске. Так было и при Волкове, и при Соловьеве. Нет ничего странного, что эта тенденция продолжилась и при Бречалове. В конце концов, отвечать за происходящее в республике именно ему и его команде. И подбирая в нее людей, Бречалов хочет быть в них уверен. Думаю, что депутаты гордумы 20 августа поддержат решение главы и проголосуют за Сунцова, несмотря на некое вольнодумство в их рядах. Вертикаль власти работает и в новых условиях.

Михаил Красильников
ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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