Константин Сунцов назначен замглавы Ижевска

Администрация Ижевска сообщила о назначении Константина Сунцова заместителем главы города.

«10 сентября на должность заместителя Главы Администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города назначен Константин Сунцов», — говорится в сообщении на официальном сайте городских властей.

Отмечается, что теперь Сунцов будет курировать работу управлений экономики и развития города, инвестиционного развития и проектной деятельности, а также управления по информатизации.

Напомним, сегодня Сунцов сообщил, об уходе из бизнеса. Он передает управление сетью салонов красоты своему партнеру Марине Поповой. Ставший чиновником бизнесмен считается фаворитом на пост главы Ижевска. Его продвигает глава Удмуртии Александр Бречалов. Считалось что он станет мэром столицы Удмуртии после 20 августа, но повторные выборы градоначальника были сорваны.