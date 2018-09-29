«В 2019 году выборы станут реваншем власти — она должна показать, что контролирует ситуацию»

Политтехнолог Дмитрий Орлов о том, будет ли Кремль наказывать оппозицию, пришедшую к власти в регионах

В регионах, где губернаторами стали (сейчас или ранее) выдвиженцы КПРФ и ЛДПР, необходимо сформировать коалицию оппозиции и власти, полагает Дмитрий Орлов, политолог, политтехнолог, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В продолжении интервью «Реальному времени» эксперт сравнил модели управления в разных регионах, поделился своим мнением о муниципальном фильтре и прокомментировал вероятность «аномалий» на выборах 2019 года.

«Смоленская модель оказалась эффективнее и адекватнее иркутской»

— Дмитрий Иванович, вы говорите, что чисто оппозиционная коалиция из ЛДПР и КПРФ для управления Владимирской областью, Хабаровским краем и, возможно, Хакасией будет губительной для регионов. Так думали наверняка многие политологи и о команде губернатора Иркутской области Сергея Левченко, но ведь она работает и больших претензий к ней не слышно. Может, напрасны опасения?

— Деятельность Левченко я оцениваю невысоко — и именно в силу того, что он не смог создать коалицию. У Левченко постоянно происходят внутриэлитные конфликты, потому что он не выстроил нормальных отношений с муниципалитетами и «Единой Россией». И то, что Левченко недавно предложил реализовывать идеологию госплана в отдельно взятом регионе — это было не от успеха, а от отчаяния.

Удачный пример коалиции — это коалиция оппозиции и власти. И здесь примером служит Смоленская область, которую возглавляет Алексей Островский от ЛДПР. Там был не просто дележ кресел в правительстве региона между представителями различных партий — там сформировалась довольно эффективная функционирующая система межпартийного диалога и межпартийных согласований между ЛДПР и «Единой Россией», которая в данном случае играет значимую роль. Ведь какие коалиции нужны прежде всего в регионах? Нужны коалиции развития. Такая коалиция обеспечивается на основе устойчивого большинства в парламенте региона (а устойчивое большинство без «Единой России» не создашь), и потом она вырабатывает приоритеты работы власти на основе того курса, который заложен для национального развития страны и который в области будут осуществлять профессионалы тех или иных сфер.

«У Левченко постоянно происходят внутриэлитные конфликты, потому что он не выстроил нормальных отношений с муниципалитетами и «Единой Россией». И то, что Левченко недавно предложил реализовывать идеологию госплана в отдельно взятом регионе — это было не от успеха, а от отчаяния». Фото irkobl.ru



Смоленская модель оказалась намного эффективнее и адекватнее иркутской. И Смоленская область развивается, да и Орловская область, где по такой же модели руководит коммунист Клычков, развивается — скандалов там нет. А «красный» административный ресурс все-таки весьма неблагоприятно сказывается на развитии территории. Поэтому в Хабаровском крае и во Владимирской области я бы посоветовал новым губернаторам опираться на то, что работает, и избежать таким образом как коалиции раздрая, как это может быть в случае коалиции с КПРФ, так и оппозиционной монополизации власти. Я просто уверен, что когда «Единая Россия» будет в этих регионах в оппозиции, там будет идти постоянное выяснение отношений. А сценария с выяснением отношений в нынешний непростой социально-экономический период лучше избежать.

— А может, идея коалиции ЛДПР — КПРФ возникла на эмоциях, в эйфории от победы?

— Нет сомнений, что это результат поствыборных консультаций Зюганова и Жириновского. Готовности управлять регионами таким образом не было в программах этих партий, этого не было в их серьезных и стратегических документах, эта идея не базируется на каких-то кадрах, которые готова делегировать во власть та же компартия. А все эти заявления коммунистов, что у них есть теневые команды и они готовы везде управлять эффективно, выглядят не больше, чем просто заявления. И пример тут тот же самый Иркутск, где вся система управления формировалась «с колес», и в итоге там получилась невысокая эффективность управления. Поэтому не надо обольщаться и думать, что Жириновский и Зюганов произнесли какое-то волшебное слово — ничего подобного: перед нами просто механизм взаимодействия двух партий, который ничего не гарантирует.

«Пока политическая система не сломлена, мы не можем говорить, что она качественно изменилась»

— Что вы думаете о личностях новых губернаторов Владимирщины и Хабаровского края? Сипягин и Фургал — сильные фигуры для управления? Они категорически отрицают, что им досталась роль технических кандидатов — ведь на второй тур же они пошли, не променяли эту возможность на обещанные властью кресла в различных ее ветвях.

— К оценке таких политиков нужно подходить очень осторожно, даже несмотря на то, что их ранее считали техническими кандидатами. Во-первых, если такой человек стал первым политиком в регионе, это уже заслуживает уважения. Но второе — готовы ли Сипягин и Фургал стать той самой точкой системной ответственности в регионе? На мой взгляд, пока нет. Власть пришла к этим людям случайно, и даже несмотря на то, что Фургал долгое время был депутатом Госдумы от Хабаровского края, надо признать, что за власть они, по сути, не боролись. И в силу того, что власть пришла к этим людям случайно, совершенно не очевидно, что тот же Сипягин станет настоящим губернатором даже в финале своего губернаторства. Понимаете, эти новые губернаторы — это не выбор, а точка кристаллизации протестных настроений против Орловой, Шпорта, политического застоя. И надо понять, что они не точка системной ответственности за развитие региона. В иной ситуации, когда протестные настроения не были бы выражены, эти кандидаты не победили бы.

«Готовы ли Сипягин и Фургал стать той самой точкой системной ответственности в регионе? На мой взгляд, пока нет. Власть пришла к этим людям случайно, и даже несмотря на то, что Фургал (на фото) долгое время был депутатом Госдумы от Хабаровского края, надо признать, что за власть они, по сути, не боролись». Фото khabkrai.ru



А то, что не сняли кандидатуры… Ну, понимаете — аппетит приходит во время еды. Жириновский увидел ситуацию, увидел, что победа в этих регионах идет ему в руки, и почему бы, собственно, не воспользоваться ей. И я думаю, что и Жириновский теперь понимает те риски, которые он на себя принял, потому что ситуация с Островским в Смоленске — это абсолютно другая ситуация: его и Москва поддержала, да и коалиция с «Единой Россией» там была создана. А в случае с Сипягиным и Фургалом такой коалиции Жириновский пока не гарантирует. И если не гарантирует, ЛДПР придется брать серьезную ответственность за развитие региона, и при том уровне компетентности, который мы видим у новоизбранных губернаторов, на прорывы рассчитывать не приходится.

— Как вы оцениваете мнение, что начинается период некоего протестного тренда на выборах?

— Пока, во всяком случае, политическая система не сломлена, мы не можем говорить, что она как-то качественно изменилась. Есть просто конкретные вызовы в конкретных регионах, которые формируют необходимость изменения политики, политических практик и политических технологий, используемых властью. Но это говорит о необходимости настройки системы, а не о ее кардинальных переменах или сломе.

«Новые губернаторы уже с первого дня должны «врасти» в регион»

— Вы, наверное, обратили внимание, что многие ваши коллеги после этой избирательной кампании стали осторожно говорить о том, что выборы в России могут быть настоящими выборами, но при этом оговаривались и про тот же муниципальный фильтр, который мешает полноценности выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова пару месяцев назад высказалась за его отмену. Все-таки стоит задуматься власти о его отмене?

— Я выступаю за его снижение до 3 процентов. Потому что 7-, 8-, и 10-процентный фильтр дестимулирует развитие политической системы страны. А 3-процентный фильтр реально стимулировал бы муниципальных депутатов к объединению, он реально формировал бы те самые элитные коалиции, или, вернее, альтернативные коалиции, а при 7- и 8-процентном фильтре приходится идти на соглашения с правящей партией, с властью, и развитие политического процесса этим тормозится.

Некоторые мои коллеги говорят, что фильтр вообще надо отменять, но это было бы ошибкой, потому что степень случайности в развитии политической системы, то есть появления в ней неадекватных периферийных игроков, станет очень частым явлением, явлением непредсказуемым. И я не думаю, что это было бы правильно для развития страны.

«Будут извлечены и политические, и организационные, и политтехнологические уроки, да и ресурсные тоже, потому что ресурсов на некоторые избирательные кампании властью выделялось крайне мало. И в 2019 году, если судить по политической логике, выборы должны быть неким реваншем власти». Фото Максима Платонова

— На днях СМИ писали, что Кремль якобы как-то накажет ЛДПР и КПРФ за нарушение неких договоренности с властью по выборам, за то, что они перешли «красную черту». Можно ли предполагать, что Кремль будет стараться «исправить» политическое положение в проигранных регионах в свою пользу?

— Мне трудно об этом судить, но я считаю, что Кремль в оценке деятельности этих избранных губернаторов должен действовать в режиме ожидания и затем последующей оценки. То есть действовать примерно в той же логике, в какой Кремль рисует оценку деятельности Левченко. Но Левченко-то — серьезный политик, и при всех проблемах и ограничениях он все же смог руководить регионом. Фургал и Сипягин — это деятели другого масштаба, и они имеют меньше возможностей. Поэтому Кремлю нужно следить за деятельностью новых губернаторов, показывать им на какие-то их ошибки — в той же медийной кампании. То есть, это должна быть политика этакого холодного наблюдения и сдерживания. Она более уместна, принесет власти больше политических очков, чем какие-то шаги агрессивного характера. А что касается публикаций о «наказаниях» партий, то можно сказать — мы ведь не знаем, какого уровня был тот чиновник, который делал данное заявление и в какой степени он отражает точку зрения Кремля в целом и отражает ли.

— Но ведь если «наказания» не будет, в 2019 году снова могут случиться аномалии на выборах?

— Я не ожидаю аномалий в 2019 году. Я полагаю, что федеральный центр извлечет уроки из сложившейся в 2018 году ситуации, потому что политический менеджмент страны показал, что он может это делать и перестраивать политику. Это было уже многократно: мы видели и политические решения, и технологический инструментарий, но это естественно и оправдано — есть вызов и надо на него отвечать. Поэтому будут извлечены и политические, и организационные, и политтехнологические уроки, да и ресурсные тоже, потому что ресурсов на некоторые избирательные кампании властью выделялось крайне мало. И в 2019 году, если судить по политической логике, выборы должны быть неким реваншем власти.

То есть власть должна показать, что она реально контролирует ситуацию, что она способна навязать оппозиции определенную политическую логику, что курс развития страны все-таки формирует власть, а не оппозиция. Но важные решения по замене губернаторов нужно принимать заранее, то есть принимать сейчас (беседа состоялась до очередного «губернаторопада», — прим. ред.). Как я уже говорил, кампании на «коленке», кампании за пару месяцев не будут иметь результата новые губернаторы уже с первого дня должны «врасти» в регион.