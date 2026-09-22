Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны сошлись во мнении, что урегулирование возможно только политико-дипломатическими средствами и с учетом интересов всех участников

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом состоялся по инициативе российской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства поздравил собеседника с наступающим национальным праздником королевства. Он напомнил, что 100 лет назад СССР стал первым иностранным государством, признавшим Саудовскую Аравию.

Основной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, включая зону Персидского залива. Стороны сошлись во мнении, что урегулирование возможно только политико-дипломатическими средствами и с учетом интересов всех участников.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельно обсуждалась деградация обстановки в Йемене. Путин и принц Мухаммед подтвердили необходимость как можно скорее остановить боевые действия и создать условия для межйеменского диалога под эгидой ООН. Также была подчеркнута важность свободного и безопасного судоходства через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

В завершение стороны отметили высокий уровень взаимодействия в политике, торговле и гуманитарной сфере и договорились поддерживать контакты на разных уровнях.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии. Они заявили, что готовы к жесткому ответу на любые действия Эр-Рияда.

Алсу Сабирзанова