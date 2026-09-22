В Татарстане ввод многоквартирных домов вырос на 43%
Хуснуллин: на 1 сентября в Татарстане введено более 2,8 млн кв. метров жилья
Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в Татарстане увеличился на 43% по сравнению с 2025 годом. Об этом зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил в «Максе» по итогам рабочей встречи с главой республики Рустамом Миннихановым.
— На 1 сентября в Татарстане введено более 2,8 млн кв. метров жилья. Это третье место по России. По многоквартирным домам рост на 43% к прошлому году — введено порядка 1 млн кв. метров. Темп хороший, важно его не снижать, особенно по ИЖС, — написал он.
Ранее сообщалось, что выручка застройщиков Казани снизилась почти на 8%. Эксперты связывают падение со снижением продаж.
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