В Татарстане ввод многоквартирных домов вырос на 43%

Хуснуллин: на 1 сентября в Татарстане введено более 2,8 млн кв. метров жилья

Фото: Динар Фатыхов

Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в Татарстане увеличился на 43% по сравнению с 2025 годом. Об этом зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил в «Максе» по итогам рабочей встречи с главой республики Рустамом Миннихановым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На 1 сентября в Татарстане введено более 2,8 млн кв. метров жилья. Это третье место по России. По многоквартирным домам рост на 43% к прошлому году — введено порядка 1 млн кв. метров. Темп хороший, важно его не снижать, особенно по ИЖС, — написал он.

Ранее сообщалось, что выручка застройщиков Казани снизилась почти на 8%. Эксперты связывают падение со снижением продаж.

Алсу Сабирзанова