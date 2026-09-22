Россия и Монголия обсудили взаимодействие по линии совбезов

Как отмечают в ведомстве, наращивание диалога особенно важно сейчас, когда в международных делах растет нестабильность

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Москва и Улан-Батор намерены активнее развивать контакты по линии советов безопасности. Об этом стало известно по итогам встреч заместителя секретаря Совбеза России Александра Венедиктова в Монголии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ.

Как отмечают в ведомстве, наращивание диалога особенно важно сейчас, когда в международных делах растет нестабильность. Среди общих угроз названы попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств и их дестабилизация со стороны внерегиональных сил.

Отдельно была подчеркнута необходимость укреплять взаимодействие с Монголией на международной арене и в многосторонних форматах, включая ШОС и БРИКС-аутрич. Стороны также обменялись мнениями по международной безопасности, ситуации вокруг Украины, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

В Совбезе уточнили, что Венедиктова принял премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал. Кроме того, прошли двусторонние консультации с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Алтангэрэлийном Бямбажаргалом.

Ранее сообщалось, что Путин проведет совещание с правительством и заседание Совбеза на предстоящей неделе. В графике главы государства не исключена работа по региональной повестке.

Алсу Сабирзанова