Сергей Фургал официально избран губернатором Хабаровского края
Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал был официально признан победителем голосования.
«Фургал Сергей Иванович набрал 325 566 голосов избирателей, что составляет 69,57%. Шпорт Вячеслав Иванович набрал 156 871 голос, что составляет 27,97 %голосов. Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», — заявил председатель комиссии Геннадий Накушнов.
По словам Сергея Фургала, его инаугурация состоится в пятницу, 28 сентября.
«Некогда нам ждать, нужно приступать к работе, впереди отопительный сезон», — цитирует избранного губернатора «РИА Новости».
Ранее Фургал пообещал сформировать коалиционное правительство в Хабаровском крае.ОбществоВласть
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