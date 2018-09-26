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Сергей Фургал официально избран губернатором Хабаровского края

05:17, 26.09.2018
Сергей Фургал официально избран губернатором Хабаровского края
Фото: duma.gov.ru

Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал был официально признан победителем голосования.

«Фургал Сергей Иванович набрал 325 566 голосов избирателей, что составляет 69,57%. Шпорт Вячеслав Иванович набрал 156 871 голос, что составляет 27,97 %голосов. Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», — заявил председатель комиссии Геннадий Накушнов.

По словам Сергея Фургала, его инаугурация состоится в пятницу, 28 сентября.

«Некогда нам ждать, нужно приступать к работе, впереди отопительный сезон», — цитирует избранного губернатора «РИА Новости».

Ранее Фургал пообещал сформировать коалиционное правительство в Хабаровском крае.

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