В Казани может появиться ресторан Аркадия Новикова

Его команда изучает площадки, которые могут подойти для запуска заведения

Фото: Мария Зверева

Известный ресторатор и инвестор Аркадий Новиков рассматривает возможность открытия ресторана в Казани. Об этом он рассказал на встрече с мэром Ильсуром Метшиным и блогерами.

— Мы приехали не просто, не просто посмотреть город, но и площадки, которые могут быть нам интересны для открытия ресторана. Но я всегда говорю: жить в одном городе и открывать ресторан в другом городе — это дело не совсем благодарное. Или надо отдавать этот ресторан во франшизу какому-то правильному ресторатору, или делать самим и найти партнера или правильный менеджмент, — сказал он.

При этом Казань Новиков из списка не исключает. Он отметил, что давно знаком с руководством города, а мэр Ильсур Метшин неоднократно приглашал его открыть здесь ресторан.

Итоговая формулировка ресторатора осторожная: «Если руководитель попросит и скажет, мы будем об этом очень сильно думать и постараемся что-то сделать».

Ранее сообщалось, что оборот общепита в Татарстане вырос до 63,7 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.

Алсу Сабирзанова