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В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова

22:20, 12.04.2018
В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь председателя КПРФ Александр Ющенко опроверг информацию СМИ о том, что что лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию.

«Ответ «нет». У Зюганова все отлично. Он не находится в реанимации, даже близко не подходил к ней. Здоровье отличное», — сказал он.

Внук главы КПРФ Леонид Зюганов также опроверг информацию о госпитализации.

«Он на обычном обследовании, которое каждый человек проходит раз в год. Никаких операций не предвидится, Геннадий Андреевич чувствует себя хорошо, я с ним час назад говорил», — цитирует его РБК

Сегодня «Лайф» сообщил, что Зюганов перенес операцию из-за обострения хронического заболевания. Якобы на данный момент он находится в реанимации одной из московских больниц.

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