В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова

Пресс-секретарь председателя КПРФ Александр Ющенко опроверг информацию СМИ о том, что что лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию.



«Ответ «нет». У Зюганова все отлично. Он не находится в реанимации, даже близко не подходил к ней. Здоровье отличное», — сказал он.



Внук главы КПРФ Леонид Зюганов также опроверг информацию о госпитализации.

«Он на обычном обследовании, которое каждый человек проходит раз в год. Никаких операций не предвидится, Геннадий Андреевич чувствует себя хорошо, я с ним час назад говорил», — цитирует его РБК



Сегодня «Лайф» сообщил, что Зюганов перенес операцию из-за обострения хронического заболевания. Якобы на данный момент он находится в реанимации одной из московских больниц.