В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Ограничения введены с 01.22 мск
На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены с 01.22 по московскому времени.
Аналогичные меры объявлены в ряде соседних с Татарстаном регионах — Самарской и Ульяновской областях, а также в Чувашии.
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