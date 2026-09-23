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В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

01:44, 23.09.2026

Ограничения введены с 01.22 мск

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены с 01.22 по московскому времени.

Аналогичные меры объявлены в ряде соседних с Татарстаном регионах — Самарской и Ульяновской областях, а также в Чувашии.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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