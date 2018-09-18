Жириновский предложил отменить в России губернаторские выборы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить губернаторские выборы в России из-за конфликтов, которые они вызывают.

В пример он привел ситуацию в Приморье, где борьба за губернаторское кресло между единороссом Андреем Тарасенко и кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко вылилась в скандал с акциями протеста.

«У нас есть регионы, где, может быть, не лучшие губернаторы были предложены властью, но таких конфликтов, как сейчас в Приморье, нужно избегать. Лучший способ — прекратить выбирать губернаторов совсем», — цитирует Жириновского polit.info.



При этом политический компромисс Жириновский находит приемлемой тактикой для ЛДПР. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — считает политик, комментируя решение кандидата от ЛДПР Сергея Фургала занять должность первого замгубернатора Хабаровского края в случае, если во втором туре победит не он.



По словам председателя избиркома Геннадия Накушнова, повторное голосование состоится 23 сентября. В нем примут участие губернатор края Вячеслав Шпорт, а также депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, передает ТАСС.

В первом туре Фургал и Шпорт набрали почти равное количество голосов — 35,8% против 35,6%.

