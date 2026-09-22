ЦИК: явка на выборах в Госдуму составила 59,68%

В голосовании приняли участие почти 67,3 млн человек

Фото: Дарья Пинегина

После обработки 99,89% протоколов участковых комиссий явка на выборах в Госдуму девятого созыва достигла 59,68%. В голосовании приняли участие почти 67,3 млн человек. Об этом на форуме «Диалог о фейках 4.0» сообщил член ЦИК Павел Андреев, передает ТАСС.

По его словам, часть протоколов еще не поступила, но общий результат уже очевиден. Столь высокая явка, считает Андреев, говорит о доверии избирателей к системе — ее способности обеспечить безопасность голосования, включая электронное, а также открытость и прозрачность.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Представитель ЦИК подчеркнул, что при организации выборов ведомство придерживалось принципов открытости и транспарентности. Достигнутый результат он связал в том числе с мерами безопасности на участках и при дистанционном электронном голосовании.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проголосовали 2 250 967 избирателей, явка составила 76,70%. «Единая Россия» лидирует с 72,03%, КПРФ набрала 11,02%, «Новые люди» — 6,87%. На довыборах в Госсовет РТ по Высокогорскому округу самовыдвиженец Фарид Абдулганиев набрал 64,90%.

Алсу Сабирзанова