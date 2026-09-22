США, Дания и Гренландия подписали соглашение о военном присутствии

В рамках договоренности США получают контроль над безопасностью острова без финансовых затрат

Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен заключили соглашение, которое позволяет США расширить военное присутствие на острове, передают «Известия».

Подписание состоялось на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Трампа, в рамках договоренности США получают контроль над безопасностью острова без финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента.

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Трамп также отметил, что после подписания страны ждут «фантастические отношения» в долгосрочной перспективе, поблагодарил премьеров Дании и Гренландии и подчеркнул, что взаимодействие будет построено на безопасности.

Кроме того, президент США уточнил, что сделка готовилась долго и почти каждый американский президент упоминал о ней, но завершить удалось только сейчас. Он назвал это огромным шагом для Европы, США и Гренландии.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал крупную сделку по закупке белорусского калия. По его словам, цена будет значительно ниже той, что США платят Канаде.

Алсу Сабирзанова