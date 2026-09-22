Названы профессии, где чаще всего дают льготное жилье от работодателя

При этом более половины (54%) работающих россиян считают помощь с жильем прямой обязанностью работодателя

Фото: Максим Платонов

Более половины (54%) работающих россиян считают помощь с жильем прямой обязанностью работодателя. К таким выводам пришли исследователи hh.ru и «Ренессанс Страхование» по итогам опроса 1693 жителей городов-миллионников в июне 2026 года.

Чаще всего такую позицию поддерживают сотрудники сельского хозяйства (57%), добывающей промышленности (53%), логистики (48%), сервиса (45%), ИТ и медицины (по 44%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Только 18% опрошенных россиян когда-либо работали в компаниях с жилищными льготами, а воспользовались ими лишь треть из них. В топ-5 сфер по предоставлению такой поддержки вошли сельское хозяйство (30%), закупки (25%), добывающая промышленность (24%), менеджмент (22%) и бухгалтерия/финансы (21%).

Большинство работников готовы принять условия для получения помощи: 26% согласны отработать год, 18% — три года, 16% — пять лет, а 24% — не менять работу до конца выплат.

Напомним, ранее был опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых подработок в Казани.

Зульфат Шафигуллин