В РТ предложили внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для скорой

Данная мера поможет снизить смертность в ДТП на дорогах республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане следует внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для санитарного транспорта. С таким предложением выступил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на пленарном заседании «Философия транспортной мобильности Татарстана: безопасность, устойчивость и цифровая трансформация».



— Для дальнейшего снижения смертности предлагаем рассмотреть обеспечение приоритетного проезда скорой, продолжать проводить рейды «Уступи дорогу скорой», внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для санитарного транспорта, организовать дистанционную телефонную поддержку очевидцев ДТП, расширить программу обучения первой помощи для населения, а также создавать информационные ролики об оказании первой медпомощи, — сказал Фатихов.

Еще в Татарстане поэтапно вводят автоматизированную систему управления (АСУ) экипажами ДПС, которая отслеживает местоположение экипажа и оперативно распределяет заявки по ДТП. О том, какие камеры устанавливают в республике, есть ли в регионе устройства, фиксирующие у водителей отсутствие полисов ОСАГО, и сколько автобусов планируют обновить в республике к 2030-му, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров