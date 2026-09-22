На рекультивацию иловых полей в Казани направят более 663 млн рублей

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани объявлена закупка на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений. Начальная цена контракта составляет 663 573 720 рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Заявки на участие принимаются с 22 сентября по 8 октября 2026 года (до 11:00 мск). Процедура подачи предложений о цене назначена на 8 октября, подведение итогов — на 12 октября.

Контракт начнет исполняться с даты заключения, завершить работы планируется до 17 января 2028 года.

Ранее сообщалось, что экономист призвал отслеживать «подозрительные цены» на госзакупках в России. С 1 октября в стране повысят начальную цену контракта при госзакупках у субъектов малого бизнеса.

Алсу Сабирзанова