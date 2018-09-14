Губернаторы пяти регионов России вступили в должность
Сегодня вступили в должность губернаторы пяти регионов России.
Так, Александр Моор официально стал губернатором Тюменской области, Александр Бурков — Омской области, Андрей Клычков — Орловской области, Андрей Травников — Новосибирской области. Все они победили на выборах 9 сентября.
Кроме того, вступил в должность Андрей Воробьев, переизбранный на второй срок губернатором Московской области.
Ранее сообщалось, что инаугурация губернатора Нижегородской области состоится 26 сентября, главы Самарской области — 17 сентября.ОбществоВласть
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