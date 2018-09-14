Новости общества

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Губернаторы пяти регионов России вступили в должность

14:41, 14.09.2018
Губернаторы пяти регионов России вступили в должность
Фото: pxhere.com

Сегодня вступили в должность губернаторы пяти регионов России.

Так, Александр Моор официально стал губернатором Тюменской области, Александр Бурков — Омской области, Андрей Клычков — Орловской области, Андрей Травников — Новосибирской области. Все они победили на выборах 9 сентября.

Кроме того, вступил в должность Андрей Воробьев, переизбранный на второй срок губернатором Московской области.

Ранее сообщалось, что инаугурация губернатора Нижегородской области состоится 26 сентября, главы Самарской области — 17 сентября.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты