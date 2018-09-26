«Наверху посчитали: есть большие риски, но ситуацию можно удержать. Не удержали»

Политтехнолог Дмитрий Орлов — о том, что привело партию власти к провалу во втором туре губернаторских выборов

«Угрозы для губернаторов, которые мы видим сегодня, схожи с нулевыми годами», — считает политолог, политтехнолог и политконсультант, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Какие «договоренности» привели к провалу партии власти во втором туре губернаторских выборов, где ошиблась социология, куда эволюционировал «неопределившийся избиратель» и в чем риски коалиции ЛДПР и КПРФ в регионах — об этом и многом другом в интервью эксперта «Реальному времени».

«Орлова демонстрировала очень агрессивный стиль политического поведения»



— Дмитрий Иванович, результаты второго тура губернаторских выборов, где проиграли представители «Единой России», комментировались и обсуждались в эти дни активно, но комментарии сводились к тому, что итог сенсационен и означает то, что партия власти начала стремительно терять доверие. А есть ли, по-вашему, в итогах этих выборов какой-то позитив?

— Главным позитивным следствием по итогам второго тура было то, что у людей и у элиты возникло ощущение, что механизм, посредством которого можно высказаться о власти, существует. Положительным итогом выборов я считаю и то, что часть элиты, часть политического класса, жестко относящаяся к руководству нашей страны и предсказывавшая, что не будет этого электорального протеста, а будет только уличный, ошиблась — наши сограждане оказались ответственными. Часть населения, конечно, подтвердила лояльность нынешней политической системе, поддержала ее, а бОльшая часть высказалась против, и именно протестный приток голосов во втором туре и решил исход этих выборов.

Да, этот протест был ситуативный, но ответственный — люди не пошли на улицу и не стали игнорировать выборы, а пришли и проголосовали. И в этом смысле политическая система оказалась адаптивной, гибкой и действующей. Не такой, какой ее оценивали скептики.

«Что касается врио губернатора Приморья Тарасенко, то у него стиль работы был презентационный, конгрессный — он продолжался в течение почти всего года, и все это людей также начинало раздражать». Фото primorsky.ru



— Но ведь ситуативный протест тоже с чем-то связан. Почему он возник? Может быть, Кремлю просто нужно было сменить этих глав регионов год назад или весной и поставить туда «молодых технократов»? Или все-таки основную роль в этом результате сыграла пенсионная реформа?

— Я думаю, что пенсионная реформа и элементы федеральной повестки на итоги этих выборов повлияли лишь отчасти. Если говорить о главной причине протеста, то в каждом регионе она была своя. Вячеслав Шпорт (экс-губернатор Хабаровского края, — прим. ред.) просто не вел свою избирательную кампанию, не участвовал в ней физически, Светлана Орлова (экс-губернатор Владимирской области, — прим. ред.) демонстрировала очень агрессивный стиль политического поведения, что начало раздражать избирателей, а от Виктора Зимина (экс-губернатор Хакасии, подавший в отставку за два дня до выборов, — прим. ред.) была колоссальная усталость, и ему действительно в свое время нужно было найти замену. А что касается врио губернатора Приморья Тарасенко, то у него стиль работы был презентационный, конгрессный — он продолжался в течение почти всего года, и все это людей также начинало раздражать.

Причины действительно разные, и это уникальная ситуация. Но в целом не будем забывать, что данные ситуации, хотя и приковали внимание всей страны и всего политического класса, затронули лишь четыре региона из двадцати шести, где были в сентябре выборы того или иного уровня, и эти случаи не несут в себе какой-то закономерности.

— Но, как пишут СМИ, проигрыш даже в четырех регионах Кремль воспринял болезненно. Почему все-таки власть не поставила в эти регионы новых губернаторов осенью 2017-го или весной 2018-го?

— Не поставили по разным причинам, но, говоря в целом, перед нами было соблюдение неких договоренностей. Либо сыграло роль привыкание Кремля к губернаторам типа Орловой или Зимина. Под договоренностями мы понимаем влияние или даже давление неких групп на федеральную власть с тем, чтобы сохранить прежних губернаторов у власти. Никаких объективных причин для их сохранения на постах не было! В отношении Орловой и Зимина вопрос о ротации поднимался неоднократно и его можно было спокойно решать, но то, что случилось — это следствие субъективных факторов. Наверху посчитали, что да, есть значительные риски, но ситуацию можно удержать, поскольку губернаторы сидят крепко. Не удержали.

«Никаких объективных причин для их сохранения на постах не было! В отношении Орловой и Зимина вопрос о ротации поднимался неоднократно и его можно было спокойно решать, но то, что случилось — это следствие субъективных факторов». Фото gubernator33.ru



«Социология на этих выборах показала неадекватность»

— Можно сказать, что Кремль учтет свои ошибки и рискованных для себя ситуаций в выборах 2019 года не допустит?

— Сейчас риски таких ситуаций пока существуют, но Кремлю, несомненно, нужно совершенствовать систему политического контроля над регионами и их политическим развитием. Что я имею в виду под контролем? Это должен быть постоянный мониторинг со стороны администрации президента, и он должен быть двух видов — через полпредства президентов и социологический. Но мониторинг не должен ограничиваться социологией, у губернаторов должно быть хорошее политтехнологическое сопровождение, структурирование мощной команды — кратно больше, чем раньше. Угрозы, которые мы сегодня видим для губернаторов, схожи с нулевыми годами, и ответы на эти вызовы должны быть схожими.

Отдельно стоит сказать о социологии. На этих выборах она показала практически неадекватность в оценке ситуации и в системе опросов. Судите сами — было очень много отказов в ответах, а отсюда неадекватность в прогнозировании. Причем это касается всех без исключения социологических служб — и открытых, и закрытых, и федеральных, и местных. Как минимум, нужен пересмотр поправочных коэффициентов, которые действуют в отношении неопределившихся избирателей. Старые формулы, которые предсказывали их поведение, теперь не действуют, нужны новые. Неопределившийся избиратель — что на фазе опроса, что на экзит-поллах — преимущественно протестный, и это надо учитывать.

В работу социологических служб нужно внести, конечно, и другие коррективы. Это касается не только оценки электорального поведения, но и текущего материального положения граждан, их оценок власти — как региональной, так и федеральной, их оценок социально-экономической ситуации.

— Если ваши рекомендации будут приняты к сведению и «Единой Россией», и Кремлем, можно ли ожидать ряда губернаторских отставок в тех регионах, где предстоят выборы и где руководители занимают свои посты достаточно давно?

— Я не люблю пророчества и не буду предсказывать замену конкретных политиков, но совершенно очевидно, что ситуация второго тура и поражения во втором туре кандидатов от власти были порождены тем, что недавние губернаторы остались на своих постах дольше обычного. И конечно, такая причина должна побудить федеральный центр к тому, чтобы, как говорил когда-то Иван Грозный, «перетряхнуть землю». То есть еще раз по многим критериям — от социологии до каких-то динамичных стресс-тестов — оценить адекватность и эффективность губернаторов и, в случае необходимости, оперативно их заменить.

«И политическая, и политтехнологическая подготовка к выборам нового губернатора должна начинаться за семь-восемь месяцев до выборов». Фото Максима Платонова



Вместе с тем и политическая, и политтехнологическая подготовка к выборам нового губернатора должна начинаться за 7-8 месяцев до выборов. В этом политическом сезоне некоторые губернаторы были назначены за 3-4 месяца до выборов, но в будущем такая ситуация недопустима, потому что содержит в себе значительный риск — политик просто может не успеть рассказать о себе населению своего региона, а население региона не сможет его оценить. Поэтому ликвидировать инерцию и убрать накануне дня голосования тех губернаторов, которые являются тормозом для развития политической системы — это задача власти.

Но для власти важно не пойти по пути «снимать всех подряд». Она должна выработать в первую очередь инструментарий, работать точечно и эффективно — скальпелем, а не топором.

«Коалиции ЛДПР и КПРФ несут в себе значительные риски»

— Но новые выборы губернатора в том же Приморье пройдут в ближайшие 3 месяца и тут у нового врио никак не получится подготовиться к выборам хорошо, если он не будет для приморцев суперавторитетной личностью.

— Я с вами соглашусь — в Приморье сейчас есть запрос на врио-тяжеловеса, на тяжеловеса во всех смыслах, авторитет которого был бы непререкаем, и, возможно, на местного тяжеловеса. Сейчас ситуация в этом регионе разбалансирована — вследствие второго тура, вследствие отмены выборов, которые случились из-за фальсификаций, и там должна быть создана точка системной ответственности за ситуацию, которая стала бы основой для политической нормализации в регионе. И этой точкой должен быть новый врио губернатора.

— Как вы оцениваете перспективы управления Владимирской областью и Хабаровским краем коалицией из ЛДПР и КПРФ, о возможности которой написали некоторые СМИ?

— Коалиции нужны не всякие. Коалиции ЛДПР и КПРФ несут в себе значительные риски — это равновеликие политические силы, и при распределении постов в правительствах регионов в примерно равных пропорциях мы получим Италию 1980-х в миниатюре. То есть драки, скандалы, борьбу за контроль над финансовыми потоками и так далее. Такая конструкция неверная и неэффективная, и полагаю, что КПРФ и ЛДПР должны все тщательно продумать и не торопиться с ее созданием. Как я уже сказал, в регионе обязательно должна быть точка системной ответственности, то есть тот, кто принимает решение или берет ответственность на себя, и оппозиция, когда она начинает работу в регионе, должна формировать эту точку ответственности. Она не обязательно должна быть личной в лице губернатора, но она должна быть в лице той же команды губернатора, в лице тех людей, у которых есть ясное представление о том, как регион должен развиваться и так далее. А просто сформировать группу из людей КПРФ и ЛДПР и бросить регион на их попечение — это рискованный шаг.

Окончание следует