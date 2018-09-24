Кандидат от ЛДПР Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области с 57,03% голосов после обработки 100% протоколов.



Он опередил действующего губернатора Светлану Орлову, которая заручилась поддержкой 37,46% избирателей, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома РФ.

Напомним, что в первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%.

Также оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. Они получили мандаты, но Орлова от своего отказалась, а Сипягин мандат принял и сейчас является депутатом от ЛДПР.

