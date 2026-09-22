В аэропорту Астаны изъяли 223 iPhone 18 Pro при ввозе в чемоданах

Также изъяты 10 пар беспроводных наушников AirPods

Фото: Реальное время

Таможенники изъяли в аэропорту Астаны 223 смартфона iPhone 18 Pro и Pro Max при попытке ввезти их в Казахстан из-за рубежа в багаже. Об этом сообщили в пресс-службе комитета госдоходов Казахстана, передает ТАСС.

По данным ведомства, пресечены 10 фактов незаконного ввоза мобильных устройств. Помимо 223 смартфонов, изъяты 10 пар беспроводных наушников AirPods. Все гаджеты пассажиры везли без декларации и пытались пройти через «зеленый коридор». В одном случае пассажир вез сразу 50 смартфонов.

Изъятые устройства помещены на склад временного хранения. По установленным фактам принимаются меры административной ответственности. Четверо пассажиров оказались предпринимателями, еще четверо везли товары как частные лица.

По законодательству Казахстана, без декларации разрешен ввоз не более двух смартфонов на человека. Все устройства, купленные за рубежом, необходимо зарегистрировать в системе идентификации и уплатить пошлины, иначе IMEI-коды попадут в черный список и гаджетами нельзя будет пользоваться в стране.

Напомним, Apple официально анонсировала iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на корпоративном сайте 9 сентября. Новинки сохранили узнаваемый дизайн предшественников, но получили алюминиевый корпус.

Алсу Сабирзанова