Трамп хочет заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект»

По словам американского лидера, этот термин гораздо точнее и должен использоваться во всех документах США

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». С таким заявлением он выступил на Генассамблее ООН, передает «Интерфакс».

По словам Трампа, этот термин гораздо точнее и должен использоваться во всех документах США, а в перспективе — и во всем мире. Слово «искусственный», считает он, создает неверное впечатление о технологии как о чем-то «ненастоящем».

Американский лидер также усомнился в серьезности предупреждений об угрозах от ИИ. Он сравнил их с прежними страшилками о климатической катастрофе и заметил, что теперь общественность пугают «нападением роботов на человечество».

При этом Трамп заверил, что Вашингтон будет следить за развитием технологии. В случае необходимости, по его словам, Минюст и другие правоохранительные органы готовы взять ситуацию под контроль. Сдерживать отрасль он не намерен: «Я не собираюсь сдерживать развитие того, что станет масштабнее промышленной революции».

Ранее сообщалось, что Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН. Американский лидер готов к диалогу с Масудом Пезешкианом, но пообещал «предельно ясное заявление» о недопустимости ядерного оружия у Тегерана.

Алсу Сабирзанова