Послы ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года

В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц

Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России. В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ограничения впервые будут рассчитаны на три года вместо шести месяцев.

Ранее послы ЕС договорились исключить из списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это стало условием продления ограничений на трехлетний срок. Однако Латвия до последнего не поддерживала такое решение.

Алсу Сабирзанова