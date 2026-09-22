Послы ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года
В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц
Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России. В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ограничения впервые будут рассчитаны на три года вместо шести месяцев.
Ранее послы ЕС договорились исключить из списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это стало условием продления ограничений на трехлетний срок. Однако Латвия до последнего не поддерживала такое решение.
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