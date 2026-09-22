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Послы ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года

17:57, 22.09.2026

В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц

Послы ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года
Фото: Guillaume Périgois на Unsplash

Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России. В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ограничения впервые будут рассчитаны на три года вместо шести месяцев.

Ранее послы ЕС договорились исключить из списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это стало условием продления ограничений на трехлетний срок. Однако Латвия до последнего не поддерживала такое решение.

Алсу Сабирзанова

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