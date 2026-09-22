КС разрешил вдовам военнослужащих получать две пенсии

Часть 2 статьи 7 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…» признана противоречащей Основному закону

Фото: Динар Фатыхов

Конституционный суд России постановил, что вдовы военнослужащих, погибших вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий. Часть 2 статьи 7 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…» признана противоречащей Основному закону, передает «Ъ».

Поводом стала жалоба Марианны Ларькиной. Ее супруг в 2004 году был признан инвалидом из-за военной травмы и уволен, а через месяц скончался. Женщине назначили две пенсии — по старости и по потере кормильца, но в 2021-м вторую приостановили. Суды признали отказ законным, сославшись на то, что право на две выплаты возникает только при гибели военнослужащего непосредственно при исполнении обязанностей по контракту.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

КС указал: ключевое значение имеет причинная связь увечий с военной службой. Значит, гибель и смерть, наступившие позднее из-за полученных на службе травм, должны влечь одинаковые правовые последствия. Норма, поставившая вдов военнослужащих в худшее положение, не имеет разумного оправдания.

Конституционный суд обязал законодателя внести изменения. Вдовы военнослужащих, скончавшихся от военной травмы после увольнения, вправе получать две пенсии одновременно. Жалоба заявительницы и аналогичные дела подлежат пересмотру.

Ранее сообщалось, что сельским пенсионерам с 30-летним стажем положена доплата в размере 25%. В 2026 году она составляет 2396,17 рубля в месяц.

Алсу Сабирзанова