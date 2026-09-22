КС разрешил вдовам военнослужащих получать две пенсии
Часть 2 статьи 7 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…» признана противоречащей Основному закону
Конституционный суд России постановил, что вдовы военнослужащих, погибших вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий. Часть 2 статьи 7 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…» признана противоречащей Основному закону, передает «Ъ».
Поводом стала жалоба Марианны Ларькиной. Ее супруг в 2004 году был признан инвалидом из-за военной травмы и уволен, а через месяц скончался. Женщине назначили две пенсии — по старости и по потере кормильца, но в 2021-м вторую приостановили. Суды признали отказ законным, сославшись на то, что право на две выплаты возникает только при гибели военнослужащего непосредственно при исполнении обязанностей по контракту.
КС указал: ключевое значение имеет причинная связь увечий с военной службой. Значит, гибель и смерть, наступившие позднее из-за полученных на службе травм, должны влечь одинаковые правовые последствия. Норма, поставившая вдов военнослужащих в худшее положение, не имеет разумного оправдания.
Конституционный суд обязал законодателя внести изменения. Вдовы военнослужащих, скончавшихся от военной травмы после увольнения, вправе получать две пенсии одновременно. Жалоба заявительницы и аналогичные дела подлежат пересмотру.
Ранее сообщалось, что сельским пенсионерам с 30-летним стажем положена доплата в размере 25%. В 2026 году она составляет 2396,17 рубля в месяц.
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