Глава ЦУМа Ранко Тепавчевич:«Планируем получить лицензию на допобразование»

По его словам, это соответствует плану создания 89 колледжей креативных индустрий к 2030 году

Фото: Динар Фатыхов

Центр уникального мастерства в Казани в этом квартале планирует получить лицензию на дополнительное образование. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба ЦУМа со ссылкой на генерального директора АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан», руководителя проекта Ранко Тепавчевича.

По его словам, это соответствует плану создания 89 колледжей креативных индустрий к 2030 году. Кроме того, ЦУМ готовит акселератор «Фабрика брендов ЦУМ», который станет вкладом в рост числа компаний и предпринимателей в отрасли.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тепавчевич отметил, что стратегия ставит цель: не менее 45 регионов с собственной инфраструктурой поддержки креативных индустрий к 2036 году. В Татарстане такой кластер уже сформирован, что позволяет республике участвовать в формировании повестки, а не догонять ее.

— Отдельная точка роста — экспорт. Стратегия расставляет приоритеты на рынки ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и БРИКС, а у республики здесь реальный задел: исторические связи с исламским миром и Центральной Азией, да и опыт уже есть — на площадке ЦУМа прошли многие международные события: саммит Россия — АСЕАН, форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Тепавчевич.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦУМ также отвечает на федеральный запрос на кадры и защиту интеллектуальной собственности. Главная задача, которая сейчас стоит — плавно интегрироваться в принятую стратегию и шаг за шагом выстроить систему развития для мастеров-ремесленников, творческих проектов и индустрии в целом.

Ранее сообщалось, что креативные индустрии растут почти в четыре раза быстрее остальной экономики, однако 80% добавленной стоимости создается в десяти регионах, а экспорт составляет лишь 1,2%. Среди лидеров по доле креативной экономики в валовом региональном продукте — Татарстан с показателем 164,3 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова