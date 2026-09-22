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Сумма банковских вкладов в Татарстане достигла 1,372 трлн рублей

15:17, 22.09.2026

По отношению к январю рост составил 3,1%

Сумма банковских вкладов в Татарстане достигла 1,372 трлн рублей
Фото: Максим Платонов

Сумма банковских вкладов в республике в августе 2026 года достигла 1,372 трлн рублей.

По данным Центробанка РФ, имеющимся в распоряжении «Реального времени», по отношению к январю рост составил 3,1%, как и в среднем по России.

По объему вкладов Татарстан уверенно занимает первое место в Приволжском федеральном округе, а сумма депозитов в республике составила 15,6% от общего объема депозитов в ПФО (8,81 млрд).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как менялись приоритеты жителей республики в вопросах инвестирования в течение года, почему они не торопятся направлять свои накопления на покупку недвижимости и при каких условиях эта тенденция может поменяться — подробнее читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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ЭкономикаБанкиОбщество Татарстан

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