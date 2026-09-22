Азербайджан запретил иранским авиакомпаниям полеты в страну

Причиной стали санкции США против Ирана

Фото: Арсений Фавстрицкий

Авиационные власти Азербайджана приостановили полеты иранских авиакомпаний в страну с 22 сентября 2026 года. Причиной стали санкции США против Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», передает ТАСС.

— В связи с новым пакетом санкций, введенных США против Исламской Республики Иран, в частности санкций в отношении авиационного сектора, принято решение о приостановке с 22 сентября 2026 года рейсов иранских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Азербайджан, — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября всем иранским авиакомпаниям придется прекратить зарубежные рейсы. Причиной он назвал американские санкции, которые угрожают в том числе иностранным партнерам Тегерана.

Алсу Сабирзанова